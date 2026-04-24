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Stupeur en Sicile Il se rend aux urgences pour un mal de tête, on lui trouve une balle dans le crâne

ai-scrape

24.4.2026 - 10:02

Un jeune homme de 17 ans, originaire de Carini près de Palerme, s'est rendu aux urgences après avoir souffert pendant plusieurs jours de violents maux de tête. Un examen plus approfondi a révélé la présence d'une balle dans son crâne. Voici ce qui s'est passé.

Un examen approfondi a révélé la présence d'une balle dans son crâne.
Un examen approfondi a révélé la présence d'une balle dans son crâne.
sda

Alessia Moneghini

24.04.2026, 10:02

24.04.2026, 13:52

Un Italien de 17 ans s'est rendu aux urgences de Palerme en Sicile en se plaignant de fortes migraines qui duraient depuis plusieurs jours. Personne ne pouvait imaginer ce qui se cachait réellement derrière ses douleurs.

Comme le rapporte, entre autres, «TGcom24», l’adolescent a d'abord été examiné au service d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital Villa Sofia. L'examen n'a rien révélé de particulier. Ce n'est que plus tard, accompagné par ses parents dans une clinique privée, qu'un scanner a révélé la présence d'un corps étranger à l'intérieur de son crâne : il s'agissait d'une balle.

Selon la reconstitution de la police, tout a commencé le 11 avril, lorsque le garçon a été impliqué dans une bagarre ou une confrontation violente avec des personnes non encore identifiées dans sa ville natale. Au cours de la confrontation, il a été légèrement blessé derrière l'oreille.

Symptômes persistants

En raison de la petite taille de la blessure, le jeune homme de 17 ans s'est simplement rendu au cabinet médical de Carini, où le personnel médical a suturé la blessure sans le moindre soupçon quant à son origine. Personne n'imaginait qu'une balle avait pénétré le crâne.

Dans les jours qui ont suivi, le jeune homme a commencé à souffrir de migraines intenses et de douleurs à l'oreille. Ces symptômes persistants l'ont amené à se rendre à l'hôpital Villa Sofia, puis à passer un scanner.

Après la découverte de la balle, les médecins ont immédiatement alerté la police. Le garçon a été transféré au service de neurochirurgie de la Villa Sofia où l'équipe médicale a retiré la balle, probablement une balle de calibre 9. Les policiers siciliens s'efforcent à présent de reconstituer la dynamique exacte de l'incident et d'identifier qui a ouvert le feu.

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