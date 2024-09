Mal garé, il laisse une note sur le tableau de bord : «Ayez pitié...»

Cela s'est passé à Rome, où un étudiant qui devait passer un examen a eu beaucoup de mal à trouver un parking, comme cela arrive souvent dans les grandes métropoles. Pour ne pas être en retard, il a donc laissé sa voiture là où il le pouvait, en laissant une note à la vue de tous, justifiant pourquoi il s'était mal garé.

Sans forcément penser à mal, nous sommes habitués à imaginer qu'en Italie, surtout dans les grandes villes, un immense chaos règne sur les routes. Et ce, sans parler du problème du stationnement, avec des conducteurs qui laissent leur voiture même en deuxième ou troisième file, ou si près sur les côtés qu'il est pratiquement impossible de sortir de la place de parc.

Mais cela ne veut pas dire que tout le monde le fait, ni que ceux qui se garent n'importe comment le font de gaieté de cœur. C'est ce qu'a démontré une personne, vraisemblablement un étudiant, qui a fait quelque chose de tout à fait inhabituel à Rome.

Comme le rapporte le site web «Il Tempo», il a laissé une note sur le tableau de bord de sa voiture, garée dans une zone interdite au stationnement, avec les mots suivants : «Je passe l'examen de procédure civile. Ayez pitié». Encore plus correcte, la personne a également laissé son numéro de téléphone, en cas d'urgence, précédé de: «Je reviens tout de suite».

Évidemment, l'affaire est immédiatement devenue virale sur les médias sociaux, grâce à la page «The Roman Post», qui a été la première à publier la photo de la note.

Et bien sûr, les réactions n'ont pas manqué. Par exemple, certains ont écrit : «Il serait intéressant de savoir s'il a réussi ses examens et si on lui a donné un ticket. Mais s'il a échoué à l'examen, c'est une mauvaise journée pour lui, le pauvre».

Un autre utilisateur a écrit : «A priori, c'est justifié!». D'autres, en revanche, ont utilisé l'arme de l'ironie: «Procédure incivile».