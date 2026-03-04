  1. Clients Privés
FR

L'horreur en France Il tue son locataire pour «dette de loyer» avant de le dépecer

Valérie Passello

4.3.2026

Un homme de 50 ans, suspecté d'avoir tué son locataire espagnol «pour une dette de loyer» en Seine-Saint-Denis puis d'avoir découpé le corps «pour le faire disparaître», sera présenté jeudi à un juge à Bobigny, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.

La victime a été découverte morte dans le studio, selon le parquet. Son cadavre avait été découpé. (image d'illustration)
La victime a été découverte morte dans le studio, selon le parquet. Son cadavre avait été découpé. (image d'illustration)
sda

Valérie Passello

04.03.2026, 20:33

Cet homme de nationalité française devrait «passer jeudi devant le juge d'instruction» en vue de sa mise en examen pour meurtre et atteinte à l'intégrité du cadavre, a appris l'AFP auprès du parquet de Bobigny, qui demande son incarcération.

«Il a été vu par un psychiatre» qui n'a pas signalé de trouble psychique, a ajouté le ministère public.

Dans la nuit de lundi à mardi, l'homme avait été interpellé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), dans un logement situé dans une impasse bordée de pavillons du quartier Franc-Moisin - Bel Air, non loin du Stade de France.

Le propriétaire a «plus ou moins» avoué le meurtre du locataire espagnol de 33 ans sur fond de différend pour «une dette de loyer», selon le parquet.

Le suspect «ne vivait pas là, il ne faisait que passer pour de petites travaux ou de petites installations pour ses locataires, je ne l'ai vu que rarement, il ne parlait pas beaucoup», a expliqué à l'AFP un voisin, sous couvert de l'anonymat.

Pompiers et policiers s'étaient rendus à cette adresse après avoir été alertés par la tante du locataire, qui s'inquiétait de sa disparition depuis plusieurs jours, selon une source policière. Elle s'était auparavant rendue au studio qu'il louait, sans obtenir de réponse, puis avait constaté que le véhicule de son neveu était garé là.

La victime a été découverte morte dans le studio, selon le parquet. Son cadavre avait été découpé.

Les restes humains étaient posés sur une bâche et dans des contenants, selon les premiers éléments de l'enquête obtenus mardi de source policière.

Les lieux, comprenant notamment une maison d'un étage, sont habités par au moins un autre locataire, un étudiant de 22 ans qui, sorti chercher son chat dans l'impasse mercredi, n'a pas souhaité s'exprimer et a assuré ne pas connaître la victime.

L'enquête a été confiée au service départemental de police judiciaire de la Seine-Saint-Denis.

