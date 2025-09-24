  1. Clients Privés
Une première en Espagne Il tue un chiot devant sa compagne: on le condamne pour «violence sexiste»

ATS

25.9.2025 - 00:09

Un tribunal espagnol a condamné un homme pour avoir tué un chiot devant sa compagne. Un jugement qui applique pour la première fois une loi sur la violence sexiste à un cas de maltraitance animale.

Un tribunal spécialisé dans les affaires de violences sexistes de l'île de Grande Canarie a déclaré l'homme de 18 ans coupable d'avoir jeté du haut d'une falaise le chiot de quatre mois que le couple possédait conjointement, tout en menaçant de mettre fin à ses jours. (image prétexte)
Un tribunal spécialisé dans les affaires de violences sexistes de l'île de Grande Canarie a déclaré l'homme de 18 ans coupable d'avoir jeté du haut d'une falaise le chiot de quatre mois que le couple possédait conjointement, tout en menaçant de mettre fin à ses jours. (image prétexte)
Imago

Keystone-SDA

25.09.2025, 00:09

Un tribunal spécialisé dans les affaires de violences sexistes de l'île de Grande Canarie a déclaré l'homme de 18 ans coupable d'avoir jeté du haut d'une falaise le chiot de quatre mois que le couple possédait conjointement, tout en menaçant de mettre fin à ses jours.

Il lui a infligé une peine d'un an et un jour de prison avec sursis, selon le jugement daté du 22 septembre obtenu mercredi par l'AFP. «La mort de l'animal a été intentionnellement utilisée comme moyen d'infliger des dommages psychologiques», a jugé le tribunal.

En conséquence, le tribunal a déclaré que l'affaire devait être examinée «sous l'angle du genre» et reconnue comme un «acte de violence indirecte à l'encontre d'un animal de compagnie», qui nécessite «des mesures punitives plus sévères».

Les actes de violence indirecte, ou violence par procuration, font généralement référence à une forme de violence sexiste dans laquelle un partenaire fait du mal à un enfant afin de faire souffrir la mère.

L'Espagne pionnière

C'est la première fois qu'un tribunal espagnol applique la législation contre la violence par procuration à une affaire dans laquelle un animal a été maltraité, a précisé dans un communiqué l'organisme de surveillance juridique espagnol, le CGPJ, qualifiant cette décision de «historique».

Le tribunal a également interdit à l'homme d'approcher ou de contacter la femme pendant deux ans et un jour. L'Espagne est un pionnier dans la lutte contre la violence sexiste.

Une loi entrée en vigueur en 2005 a introduit une série de nouvelles mesures de soutien aux femmes, notamment des tribunaux spécialisés, une assistance juridique gratuite, des logements d'urgence et des poursuites judiciaires même si la victime n'a pas porté plainte.

Outre la collecte de statistiques sur les féminicides, le gouvernement espagnol surveille également la violence indirecte. Les chiffres du ministère de l'Égalité montrent que plus de 60 enfants ont été assassinés par leur père, ou par le compagnon ou l'ex-compagnon de leur mère depuis 2013.

Il tue un chiot devant sa compagne: on le condamne pour «violence sexiste»