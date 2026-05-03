Mieux vaut ne pas se rendre dans ces pays cet été

Si vous voulez éviter la grande ruée vers les vacances, soyez attentifs: les données montrent quand et où les touristes se concentrent en Europe et quels pays sont visités de manière plus régulière.

Des touristes attendent un ferry dans le port de Mykonos. La Grèce est un lieu de vacances très prisé, surtout en juillet. Keystone

Noemi Hüsser Noemi Hüsser

L'été arrive lentement et avec lui le temps des vacances. Si vous ne savez pas encore où vous allez partir, un coup d'œil sur les données peut vous aider: dans de nombreux pays, une grande partie du tourisme se concentre sur quelques mois.

UN Tourism, une organisation spéciale des Nations Unies pour le tourisme, mesure cela à l'aide de ce que l'on appelle les arrivées internationales, c'est-à-dire le nombre de voyageurs en provenance de l'étranger qui arrivent dans un pays et y restent au moins une nuit. Les touristes nationaux ne sont pas inclus dans ce chiffre.

Ces données montrent que c'est surtout entre juin et septembre que les arrivées atteignent leur point culminant.

La concentration est particulièrement forte dans les pays de vacances classiques. En Grèce, par exemple, environ 38 % des 38 millions d'arrivées annuelles ont lieu en juillet et en août. En Croatie, c'est même presque la moitié des arrivées qui se font à ce moment-là (47 %).

Au nord aussi

Mais les destinations nordiques sont également très saisonnières: en Norvège, environ 22 % des touristes viennent en juillet, en Suède environ 21 %.

Si l'on veut éviter les foules, il vaut mieux éviter ces destinations en plein été et les visiter plutôt en basse saison. En revanche, le tourisme se répartit de manière plus homogène dans des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou l'Irlande. En Espagne et au Portugal également, le déroulement est comparativement plus équilibré.

Toutefois, cela ne signifie pas que l'été y est calme. L'Espagne enregistre chaque année près de 99 millions d'arrivées: même 11 % en juillet correspondent donc encore à un grand nombre de voyageurs.

Les conséquences se font clairement sentir sur place: à Majorque, par exemple , les gens protestent régulièrement contre le tourisme de masse. Sous des slogans comme «Moins de tourisme, plus de vie», ils demandent entre autres une limitation du nombre de visiteurs et des règles plus strictes pour les locations de vacances.