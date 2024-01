Le Tribunal fédéral admet la prolongation de la détention provisoire d'un homme qui avait tenté d'engager un tueur à gages sur le darknet pour régler son compte à son ex-compagne. La justice zurichoise mène l'enquête pour tentative d'incitation à assassinat.

Début janvier 2023, l'intéressé avait chargé un tiers de commettre le crime sur une plateforme hébergée sur le darknet. KEYSTONE

Début janvier 2023, l'intéressé avait chargé un tiers de commettre le crime sur une plateforme hébergée sur le darknet. A cet effet, il avait payé en plusieurs versements une somme en bitcoins équivalant à quelque 20'000 dollars. L'homme a été arrêté à mi-février. Sa détention provisoire a été régulièrement prolongée.

Dans un arrêt publié lundi, le Tribunal fédéral rejette son recours contre le refus de la Cour suprême du canton de Zurich de le remettre en liberté. L'homme reprochait principalement à cette instance de s'être écartée de l'avis de l'experte qui jugeait le risque de récidive «faible à moyen».

«Apprendre le respect»

Pour la 2e Cour de droit pénal, le raisonnement des juges zurichois ne souffre aucune critique. Dans leur appréciation, ils ont tenu compte non seulement d'un épisode datant de 2016 durant lequel le recourant avait brièvement séquestré son ex-compagne et leurs enfants mais aussi d'une affaire qui a échappé à l'experte. En 2021 en effet, l'homme avait déjà lancé un contrat sur le darknet afin «d'apprendre le respect» à quelqu'un en l'envoyant à l'hôpital.

La justice zurichoise pouvait, sans arbitraire, considérer que ces faits attestent d'une escalade de la violence, même s'il subsiste une incertitude sur la personne visée par le premier contrat. Dans son rapport, l'experte estimait aussi qu'en cas de récidive l'intéressé ne passerait plus par un intermédiaire mais agirait seul.

La perte de son emploi et ses importants arriérés de pension pourraient donner au recourant le sentiment qu'il est dans une situation sans issue. La proximité du domicile de son ex et la parfaite connaissance de ses habitudes faciliteraient un passage à l'acte. Enfin, le paiement en plusieurs acomptes du mandat de 2023 atteste de sa résolution, ont conclu les juges zurichois. (arrêt 7B_1022/2023 du 11 janvier 2024)

aula, ats