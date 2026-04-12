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Un mythe roulant Icône de l’Italie, la Vespa fête ses huitante ans

ATS

12.4.2026 - 12:56

Il y a près de 80 ans, le 22 avril 1946, la société italienne Piaggio déposait le brevet de la Vespa. Ce scooter emblématique est rapidement devenu l'incarnation même de l'italianité et a conquis les routes bien au-delà des frontières italiennes.

La Vespa représente un certain art de vivre à l'italienne. Elle était commémorée ici lors du Vespa Contest en juin 2010, une manifestation organisée lors du Festival Bell'Italia à la belle Usine entre Fully et Martigny en Valais.
La Vespa représente un certain art de vivre à l'italienne. Elle était commémorée ici lors du Vespa Contest en juin 2010, une manifestation organisée lors du Festival Bell'Italia à la belle Usine entre Fully et Martigny en Valais.
ATS

Keystone-SDA

12.04.2026, 12:56

12.04.2026, 13:25

Aux côtés de Gregory Peck, Audrey Hepburn se laisse conduire à travers Rome sur une Vespa, elle joue le rôle d'une princesse héritière, dans le film «Roman Holiday» ("Vacances romaines"), passant devant tous les grands sites touristiques. Cette séquence datant de 1953 est devenue l'un des moments forts de l'histoire d'Hollywood et a fait de l'actrice une star et une lauréate d'un Oscar.

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'usine de moteurs de trains et d'avions Piaggio a «commandé un véhicule conçu pour permettre à chacun de se déplacer en toute liberté», indique le site web de l'entreprise. Le premier modèle a reçu le surnom de Paperino, la version italienne de Donald Duck. Le patron de l'entreprise, Enrico Piaggio, a ensuite fait retravailler le design: la Vespa était née.

Motos et scooters. Les ventes de motos se sont maintenues à niveau l'an dernier

Motos et scootersLes ventes de motos se sont maintenues à niveau l'an dernier

Le scooter a rapidement connu un succès commercial et l'est resté jusqu'à aujourd'hui, notamment sous le nom de «Vespa Elettrica». Hepburn et Peck ont certainement contribué à son succès international, tout comme de nombreuses autres stars hollywoodiennes, de Marlon Brando à Brad Pitt en passant par Nicole Kidman.

C'est ainsi que la Vespa est devenue un objet culte, fidèle à son design et donc à son charisme, et capable de transcender toutes les barrières sociales.

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