  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France «Il y a des menaces» - Nicolas Sarkozy très protégé en prison

ATS

22.10.2025 - 10:13

L'ancien président Nicolas Sarkozy, incarcéré depuis mardi à la prison de la Santé, est accompagné par deux officiers de sécurité «eu égard à son statut et aux menaces qui pèsent» sur lui, a expliqué mercredi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

Keystone-SDA

22.10.2025, 10:13

L'ancien chef de l'Etat bénéficie en temps normal «d'un dispositif de protection eu égard à son statut et aux menaces qui pèsent sur lui» et «ce dispositif a effectivement été maintenu en détention», a indiqué Laurent Nuñez sur CNews/Europe 1.

Deux officiers de sécurité ont été installé à la prison de la Santé, dans la cellule voisine à celle de Nicolas Sarkozy.

«C'est une décision visant à assurer sa sécurité», a-t-il ajouté, «en plus, évidemment, de tout ce qui est mis en oeuvre par l'administration pénitentiaire». Ce dispositif restera en place «tant que nous le jugerons utile», a encore assuré le ministre de l'Intérieur.

«C'est évidemment un citoyen comme les autres mais il y a des menaces un peu plus importantes qui pèsent sur l'ancien président de la République qu'est Nicolas Sarkozy. La décision a été prise et donc elle a été appliquée immédiatement», a-t-il précisé. «Au même titre», a-t-il poursuivi, «que son transfert vers la Santé a été escorté pour éviter qu'il y ait une kyrielle de motocyclistes, de journalistes, qui suivent le cortège...»

«C'est ce que nous faisons habituellement, dans ce genre de circonstances pour un transfert de personnalité, quelqu'un qui est potentiellement menacé», a fait valoir le ministre.

Lecture, écriture et solitude. Le nouveau quotidien de Nicolas Sarkozy

Lecture, écriture et solitudeLe nouveau quotidien de Nicolas Sarkozy

Les plus lus

Au Portugal, un paradis côtier accaparé par les plus fortunés !
Le changement d'heure a des conséquences insoupçonnées
«Je ne veux pas de perte de temps» - Donald Trump fulmine !
«Je vous ferez votre peau» - 41 ans après l'assassinat, un possible corbeau entendu
Situation frustrante : Emmanuel Macron au coeur d’un imbroglio
«Un mélange de mesquinerie et de cynisme» - Congédié, Valls sort la sulfateuse