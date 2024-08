Ils abandonnent leur chaton car... «il ne recouvre pas son caca dans sa litière»

L'association de protection animale KUMEA a poussé un gros coup de gueule ce mardi 20 août sur Facebook après qu'un chaton lui ait été rendu car... «il ne recouvrait pas son caca dans sa litière» !

blue News Clara Francey

KUMEA est une association de sauvetage animalier active en Suisse romande. Plus précisément, son but est de lutter contre la prolifération des chats errants en Romandie et de venir en aide aux animaux dans le besoin. Ne disposant pas de refuge, elle fonctionne uniquement grâce à des familles d’accueil qui logent, nourrissent, soignent et biberonnent les animaux accueillis le temps qu’ils puissent être relâchés ou placés dans leurs familles définitives.

Une famille pour la vie en terres genevoises, c'est ce que pensait avoir trouvé KUMEA pour Lua, «une petite minette de trois mois, joueuse, câline, propre et bien dans ses pattounes». Or, à peine trois jours après l'arrivée de la minette dans leur foyer, ses «adoptants» l'ont rendue à l'association. La raison ? «Lua n’est pas hygiénique car elle ne recouvre pas son caca dans la litière. On ne la veut donc plus», a expliqué la famille genevoise à KUMEA.

«On pensait vraiment avoir tout vu et tout entendu, mais c’est seulement maintenant qu’on a tout entendu. C’est pas possible d’en arriver là, on est réellement abasourdis et on n’a plus les mots… Cette pauvre petite Lua a été déplacée et stressée, tout ça pour être abandonnée à peine trois jours plus tard car elle a le malheur de ne pas recouvrir son caca…», se désole l'association vaudoise sur Facebook.

Avant de poursuivre : «Mais où va le monde sérieusement ? Comment est-ce possible d’en arriver là ? Comment est-ce possible de penser que les animaux, des êtres vivants, sont censés se comporter à la carte, selon nos envies et nos besoins, sous peine d’être abandonnés ? Voilà encore du temps perdu pour des gens qui auraient mieux fait d’acheter un chat en peluche à la Migros ! Vous nous demandez souvent comment on fait pour supporter émotionnellement toutes ces choses auxquelles on est confrontés en tant qu’association et pour être honnêtes avec vous, on ne sait pas comment on tient encore le coup…».

Lua est donc de retour dans sa famille d'accueil dans l'attente d'une famille qui saura l'aimer comme elle est.