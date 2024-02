Ils élèvent leurs 22 enfants dans la ville la plus froide du monde!

Les Pavlov sont une famille hors du commun. Aleksandr et Oksana ont eu quatre enfants et en ont adopté 18. La petite tribu vit le plus normalement possible dans des conditions extrêmes, à Yakoutsk, en Sibérie.

Les Pavlov consacrent toute leur vie à leurs enfants. Capture d'écran Youtube/Kiun B

Dans la ville la plus froide du monde, où le mercure descend fréquemment au-dessous de 40°C, c'est probablement sur la chaleur humaine qu'il faut compter pour se réchauffer. Et la famille Pavlov en donne un bel exemple.

La journaliste Kiun B consacre sur sa chaîne Youtube un reportage à cette tribu hors du commun. Aleksandr et Oksana consacrent aujourd'hui toute leur vie à leurs enfants. Et pour cause: le couple a eu quatre enfants, mais en a aussi adopté... beaucoup d'autres.

Oksana est institutrice de métier. Elle a toujours aimé les enfants et souhaitait apporter soin, confort et amour au plus grand nombre possible. Aleksandr résume: «En mai 2003, nous avons d'abord adopté trois enfants. À cette époque, je travaillais comme ingénieur dans une compagnie active au niveau de l'écologie. Ensuite, après quelques années, nous avions adopté 18 enfants!», sourit-il.

Au moment du tournage, dix enfants vivent encore sous le toit des Pavlov, les autres sont adultes et ont quitté la maison. «Il reviennent très souvent nous voir», se réjouit Aleksandr.

Des conditions extrêmes

Si l'organisation d'une si grande famille est déjà un défi en soi, les conditions atmosphériques de la ville de Sibérie rajoutent des contraintes.

Chaque matin, Aleksandr doit tailler des blocs de glace pour assurer l'approvisionnement en eau des siens. Il faut aussi découper beaucoup de bois pour chauffer la maison. Les plus grands aident leur père dans cette tâche.

Il arrive que les enfants restent à la maison, car les écoles ferment leurs portes quand les températures sont trop basses, même si la plupart des institutions continuent de fonctionner par -40°C. Bien sûr, les petits en profitent pour aller jouer dehors, mais cela ne dure jamais longtemps et peut même devenir dangereux quand le froid se fait trop mordant.

Mais pas question de traîner sur le canapé: pour supporter le climat extrême sous ces latitudes, les membres de la famille doivent se maintenir en forme. Le papa a donc aménagé une salle de sport pour que tout ce petit monde puisse bouger sans être congelé.

La nourriture est aussi adaptée aux conditions de vie difficiles: les plats mitonnés collectivement, à base de riz et de viande, tiennent au corps. Et comme les légumes sont rares et chers à Yakoutsk, la famille consomme des baies, qui se congèlent facilement et se conservent longtemps.

Aides de l'Etat

Aleksandr et Oksana reçoivent des aides gouvernementales pour subvenir aux besoin de leur famille. Ainsi, les frais de nourriture et d'habillement sont couverts.

Pour ce qui est des tâches quotidiennes, tous mettent la main à la pâte en fonction de leur âge et de leur compétences. «Les températures glaciales ne nous font pas peur, ajoute encore le père de famille. Nous travaillons dur et les enfants sont toujours prêts à nous aider. Je pense que ces conditions difficiles nous rendent résilients et travailleurs.»