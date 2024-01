«Ils font des dégâts» - Meloni enrage après un scandale

Emanuele Pozzolo, un député du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, de la Première ministre Giorgia Meloni, se retrouve depuis quelques jours au centre d'une polémique après avoir apporté une arme à feu ayant blessé un invité lors d’une soirée de réveillon.

Giorgia Meloni n’a pas apprécié les agissements de son député. ats

Cette affaire fait couler beaucoup d’encre en Italie depuis le début de l’année. De nouvelles révélations divulguées par plusieurs médias transalpins ne vont pas apaiser les tensions. En effet, Emanuele Pozzolo a peut-être menti aux enquêteurs. Ce dernier n'a pas nié que l'arme était la sienne mais a déclaré qu'il n'était pas le tireur. Des témoins cités dans les journaux, dont la victime, ont contredit la version du député de Fratelli d'Italia. La première ministre Giorgia Meloni serait furieuse et pourrait le suspendre du parti.

Alors que l’enquête continue d’avancer, ce scandale secoue grandement le parti de Giorgia Meloni. Selon plusieurs sources, la cheffe du gouvernement transalpin n’aurait pas mâché ses mots envers Pozzolo devant son cercle restreint. Sa suspension pourrait donc arriver très prochainement.

Si cette décision est prise, elle pourrait être annoncée publiquement jeudi lors de la conférence de presse de fin d'année, qui a déjà été reportée deux fois en raison de problèmes de santé de la Première ministre.

«Ils font des dégâts»

«Certains travaillent comme des mules et donnent tout ce qu'ils ont. Mais il y a une partie des députés et des sénateurs qui se croient en vacances. Ils n'ont pas du tout compris le rôle qu'ils ont. Et ils font des dégâts, ils nous font passer pour des gens peu fiables», aurait déclaré Meloni selon le journal «Il Corriere».

«Il y a des gens ici qui n'ont pas compris le rôle qu'ils ont. Ils pensent qu'il leur suffit de venir au Parlement, d'appuyer sur un bouton pour que leur tâche soit accomplie et leur salaire mérité. Eh bien, ce n'est pas comme ça.»

Meloni, selon la presse italienne, devrait charger les chefs de groupe de contrôler les députés et les sénateurs. Elle indiquera ensuite qui sanctionner en vue des prochaines élections européennes qui se profilent à l'horizon et qui rendent ces erreurs intolérables.