«Ils font la fête là où d'autres ont tout perdu, c'est honteux»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Rave party en France «Ils font la fête là où d'autres ont tout perdu, c'est honteux»

Clara Francey

30.8.2025

Quelque 2'000 fêtards se sont rassemblés pour une rave party dans la nuit de vendredi à samedi à Fontjoncouse (Aude), en plein dans le massif des Corbières touché début août par un gigantesque incendie, selon la préfecture.

Agence France-Presse

30.08.2025, 19:31

30.08.2025, 19:33

Le préfet de l'Aude, Alain Bucquet, a déclaré dans un communiqué condamner «avec la plus grande fermeté ce rassemblement aussi dangereux pour les participants qu'indigne pour les habitants directement frappés par l'incendie».

«C'est malheureux parce que c'est quand même après un incendie. On a quasiment tout perdu. Voir des gens qui viennent faire la fête là où les autres ont tout perdu, c'est honteux, ils ne respectent rien», a déploré sur BFMTV le maire de Fontjoncouse, Christophe Tena.

Les gendarmes «sont fortement mobilisés» face à des participants à la rave «dont plusieurs ont fait preuve d'hostilité», note le communiqué de la préfecture. Un photographe de l'AFP a pu constater sur place une forte présence policière bloquant tout accès à la rave désormais en cours.

La zone où se déroule la fête «est interdite par arrêté préfectoral à toute circulation (...), du fait de sa dangerosité et du risque incendie qui demeure sévère», rappelle la préfecture. Le préfet «appelle les participants à quitter les lieux immédiatement», ajoute le communiqué.

Le feu du 5 août, parti de la commune de Ribaute à une vingtaine de kilomètres de Fontjoncouse, a parcouru 16'000 hectares et détruit 36 habitations, tuant une personne.

Incendie hors de contrôle. Vent, canicule, sécheresse : une journée «compliquée» face au feu dans le Sud de la France

Incendie hors de contrôleVent, canicule, sécheresse : une journée «compliquée» face au feu dans le Sud de la France

C'est le pire incendie depuis au moins 50 ans sur le pourtour méditerranéen français, selon la Base de données gouvernementale des incendies de forêt en France (BDIFF) qui répertorie depuis 1973 la surface totale parcourue par les flammes.

Les plus lus

«Trump est mort» : la folle rumeur qui a enflammé la Toile
Une célèbre milliardaire suisse est décédée
«Ils font la fête là où d'autres ont tout perdu, c'est honteux»
«La gestion de ce drame fut désastreuse» - Le Valais présente ses excuses
Le Secrétaire général Alain Berset hospitalisé
Une figure néonazie transgenre allemande en fuite