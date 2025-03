Ils gagnent à la loterie... un jackpot pas comme les autres !

Sergio Encinas (à gauche) et sa compagne Lorena Pacheco posent dans leur appartement à Madrid le 20 février 2025. Comme un nombre croissant d'Espagnols, cette infirmière auxiliaire de 30 ans et son partenaire, Sergio Encinas, se sont retrouvés exclus du marché en raison de la flambée des loyers due à une offre insuffisante. Ils ont décroché le jackpot et ont gagné le droit de louer un appartement de deux chambres et une place de parking dans l'un des rares lotissements sociaux de Madrid lors d'une loterie municipale. (Photo de Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

AFP