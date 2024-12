Deux amateurs de rando, originaires de Pau en France, ont eu une idée originale pour leur cliché de mariage: monter à 2000 mètres d'altitude et se faire immortaliser près d'un lac en forme de coeur, raconte «France 3 Régions».

Rédaction blue News Valérie Passello

Si les photos de mariage sont faites pour se souvenir de la journée où l'on s'est dit «oui», la journée où ces deux amoureux-là ont posé pour leur album va sans doute aussi rester dans leurs mémoires pendant longtemps. «France 3 Régions» revient sur l'épopée d'un couple de grands sportifs, amateurs de virées à la montagne.

Les tourtereaux ont eu l'idée de réaliser leur photo de mariage au coeur des Pyrénées, à 2000 mètres d'altitude, près du lac du Montagnon. Un plan d'eau renommé chez les randonneurs et chez les amoureux, puisqu'il est en forme de coeur!

Pour être sûr d'obtenir un cliché de qualité, le couple a fait appel à un photographe aguerri: Jean-Charles Rivas, lui aussi amateur de montagne.

«La mariée s'est fait peur»

Le photographe raconte à nos confrères que la journée n'a pas été de tout repos: «Après 5h de randonnée particulièrement intense, nous sommes arrivés au sommet dans le brouillard total. La mariée s'est fait peur.»

Heureusement, les cieux ont fini par se montrer plus cléments. «Après deux heures d'attente, une première éclaircie est arrivée, on a commencé la séance et le soleil nous a laissés travailler pendant près de 5 heures», relate Jean-Charles Rivas. Avant cela, les mariés ont dû enfiler leurs tenues par une température ressentie de -4°C, tout de même!

Partageant l'incroyable résultat sur Instagram, le photographe conclut: «L'effort en valait la peine!»