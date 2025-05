«Ils me gonflent tous avec ça» - Un ex-juge met Bayrou dans le pétrin

L'ex-juge Christian Mirande estime que François Bayrou «a fait gonfler le soufflé» de l'affaire Bétharram en niant, initialement, être venu le voir en 1998 pour évoquer un dossier de viol impliquant un religieux de l'établissement catholique béarnais.

Affaire Bétharram: François Bayrou entendu cette après-midi par la commission d'enquête à l'Assemblée nationale pic.twitter.com/2Jyqu8nr2Y — BFMTV (@BFMTV) May 14, 2025

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Bayrou a eu le tort de dire d'abord qu'il ne m'avait pas rencontré. Ensuite, que c'était fortuit. C'était tout aussi bête!», déclare l'ancien magistrat dans une interview à Sud Ouest publiée mercredi, avant l'audition - à 17H00 - du Premier ministre devant la commission d'enquête parlementaire née du scandale.

«Il aurait dit: +Oui, je connais l'ex-juge, je suis allé le voir, on a parlé de ce que la presse évoquait...+ Point final, on n'en parlait plus ! Mais il a fait gonfler le soufflé», poursuit Christian Mirande.

«C'est mon voisin depuis cinquante ans», avait déclaré M. Bayrou au sujet de ce témoin-clé, le 18 février à l'Assemblée, après avoir d'abord nié l'avoir rencontré à l'époque.

«Est-ce que nous avons pu parler de cette affaire ? Sans doute, oui (...) de l'ambiance, de l'établissement, jamais du dossier» Carricart, le religieux accusé de viol, avait ajouté le Premier ministre.

Selon Christian Mirande, François Bayrou vint le voir chez lui pour «en savoir un peu plus sur les accusations visant le père Carricart», alors mis en examen et écroué pour le viol d'un élève à Notre-Dame-de-Bétharram.

«Une énormité»

«Il était heurté, pas tant parce que son fils y était élève, que par le fait que l'institution était mise en cause», alors qu'il en était «un défenseur assidu», affirme l'ancien juge.

«Il n'arrivait pas à croire que Carricart ait commis ces faits. Je m'en souviens bien, il disait : +C'est pas possible, c'est pas croyable !+ Cela démontre bien qu'il avait des liens avec lui», complète-t-il, alors que François Bayrou nie avoir connu le père Carricart, décédé en 2000.

«Quand il dit qu'il ne le connaissait pas, c'est une énormité», insiste Christian Mirande, démentant avoir violé alors le secret de l'instruction puisque l'affaire était largement relayée dans la presse.

Hélène Perlant, fille aînée de François Bayrou, a affirmé dans un livre paru en avril que son père lui avait confié, à l'époque, avoir «juré» au magistrat «d'être dans le secret de l'instruction».

«Ils me gonflent tous avec ça !», balaie l'ex-juge, indiquant avoir été «appelé par deux fois» à ce sujet, «il y a quelques semaines», par un ancien procureur de Pau devenu conseiller de François Bayrou sur les questions juridiques.