Deux ressortissants suisses ont été condamné jeudi à être expulsés de Serbie pour avoir mimé des deux mains l'aigle noir du drapeau albanais, un geste considéré comme une provocation par Belgrade, a annoncé le parquet.

Le geste de l'aigle à deux têtes fait par Shaqiri en 2018. KEYSTONE

AFP Marc Schaller

Les deux hommes avaient été arrêtés samedi après s'être pris en photo en faisant ce geste devant le Parlement serbe. Après une procédure de plaider-coupable, ils ont été condamnés à de la prison avec sursis pour «incitation à la haine», et n'ont pas le droit de remettre le pied en Serbie pour les 10 prochaines années.

L'un des ressortissants a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour «avoir commis l'infraction pénale d'incitation à la haine et à l'intolérance nationales, raciales et religieuses en aidant à photographier G.V. alors qu'il faisait le geste de l'aigle à deux têtes avec ses mains», selon le communiqué du parquet.

Le second a écopé d'une peine d'un an de prison avec sursis, et son téléphone a été confisqué. «Les deux accusés, conformément à l'accord de plaider-coupable, ont été condamnés à une mesure d'expulsion du pays pour une période de 10 ans», ajoute le parquet.

Une provocation

Représenter l'aigle à deux têtes du drapeau albanais est considéré comme une provocation en Serbie, où il est vu comme un symbole de la doctrine de la «Grande Albanie» et un soutien aux albanais du Kosovo, dont Belgrade n'a jamais reconnu l'indépendance.

Ce n'est pas la première fois que la Serbie réagit vivement à ce geste : lors du match Serbie-Suisse de la Coupe du monde de football 2018, le Suisse originaire du Kosovo Granit Xhaka, avait fait l'aigle après avoir marqué. Un autre joueur d'origine kosovare, Xherdan Shaqiri l'avait aussi fait après son propre but - qui avait offert la victoire à la Suisse.

Cela avait provoqué un tollé en Serbie, et la FIFA avait infligé une amende aux joueurs.