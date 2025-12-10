  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

DOGE «Ils n'auraient pas brûlé les voitures» - Elon Musk évoque ses regrets

ATS

11.12.2025 - 00:47

Le milliardaire Elon Musk, patron du constructeur automobile Tesla, de l'entreprise spatiale SpaceX ou encore du réseau social X, a indiqué qu'il ne participerait plus à la commission pour l'efficacité gouvernementale (DOGE). Il dit qu'il ne s'impliquera plus.

Elon Musk regrette d'avoir "brûlé" ses voitures Tesla avec la DOGE (archives).
Elon Musk regrette d'avoir "brûlé" ses voitures Tesla avec la DOGE (archives).
ats

Keystone-SDA

11.12.2025, 00:47

11.12.2025, 09:21

A la question «le referiez-vous?», posée lors du programme conservateur The Katie Miller Podcast, l'homme le plus riche au monde a répondu: «Non, je ne pense pas».

«Je pense qu'au lieu de faire DOGE, j'aurais tout simplement [...] travaillé à mes entreprises», a-t-il expliqué au sujet de cette commission ad hoc dédiée à la réduction des dépenses fédérales. «Et ils n'auraient pas brûlé les voitures», a-t-il relevé.

Conséquence de son rôle au sein du gouvernement du président américain Donald Trump, les ventes de Tesla ont plongé dans le monde, des boutiques ont été la cible de manifestations et de dégradations, des véhicules en circulation ont été endommagés et des stations de recharge incendiées et des appels au boycott s'élevaient.

Entretien exclusif. «Si Musk veut aller sur Mars, il ne doit pas se mettre en travers du chemin de Poutine»

Entretien exclusif«Si Musk veut aller sur Mars, il ne doit pas se mettre en travers du chemin de Poutine»

Bien loin des 2000 milliards

M. Musk a néanmoins estimé que DOGE avait eu «un peu de succès». «Nous avons mis un terme à beaucoup de financements qui n'avaient tout simplement aucun sens, qui étaient entièrement du gaspillage», a-t-il défendu.

Cette commission, lancée dès l'investiture du président Donald Trump en janvier, avait pour objectif de tailler dans les dépenses publiques et d'alléger la bureaucratie.

Elon Musk avait évoqué pendant la campagne présidentielle, à laquelle il a beaucoup participé, quelque 2000 milliards de dollars de coupes, avant d'abaisser ses anticipations à 1000 milliards. Au final, les montants sont beaucoup moins élevés selon le compteur de la commission elle-même: 214 milliards de dollars, à la dernière mise à jour le 4 octobre.

Mais un site indépendant, le «DOGE Tracker», arrivait à un total de seulement 12 milliards de dollars en mai, lorsque Elon Musk a quitté la commission sur fond de tensions acrimonieuses avec le président américain et de problèmes pour Tesla.

Pour effectuer ces économies, l'administration a multiplié les incitations au départ et les licenciements de fonctionnaires, réduit drastiquement ou supprimé des agences publiques et fait des coupes massives dans l'aide internationale.

Le fils de Trump jubile. Fastueux dîner : Ronaldo et Musk se régalent à la Maison Blanche

Le fils de Trump jubileFastueux dîner : Ronaldo et Musk se régalent à la Maison Blanche

Les plus lus

«Méthodes russes» - Une décision du Conseil national provoque un tollé !
Une actrice de porno britannique défraie la chronique
«Ils n'auraient pas brûlé les voitures»- Elon Musk évoque ses regrets
Attaque massive : l’Ukraine envoie une nuée de drones sur la Russie !
«Tu ne peux pas dire non à Giorgia Meloni» - L'extrême droite fait sa foire
City renverse le Real, Arsenal régale et signe le six sur six