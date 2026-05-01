Des milliers de fêtards convergent vendredi sur un terrain militaire près de Bourges, présenté comme «très dangereux» par les autorités, pour participer à une free party, dans un contexte de durcissement législatif contre ces rassemblements techno illégaux.

Teknival 2026 : Près de 30 000 personnes sont attendues sur un terrain militaire proche de Bourges.



Une quinzaine de murs de son sont en cours d’installation depuis ce matin. pic.twitter.com/ti2rTavZJx — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 1, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

Vers 09h00, les autorités avaient déjà dénombré 2'300 véhicules réunis sur le Polygone, un champ de tir de la Délégation générale à l'armement entre Bourges et Cornusse, a expliqué à l'AFP le préfet du Cher, Philippe Le Moing Surzur.

Selon une source proche du dossier, les teufeurs étaient entre 8'000 et 10'000 dans la matinée et le matériel de sonorisation n'avait pas encore été installé pour ce «Teknival de Bourges», tel qu'il a été baptisé sur les réseaux sociaux par ses organisateurs.

Ils ont fait savoir à la préfecture attendre 30'000 personnes au plus fort de l'événement ce week-end.

«On est arrivé dans la nuit, un peu après 04h00», a dit un participant, sous couvert de l'anonymat, joint au téléphone par l'AFP. «On est monté à cinq du Var avec la tente et le campement. Avant d'arriver sur le site, on a dû avoir 20 km de bouchons mais on n'a pas vu un flic sur la route, et là on ne voit pas de dispositif particulier», a-t-il précisé en fin de matinée.

Selon lui, les «teufeurs», venus de toute la France, mais aussi d'Italie, d'Espagne et de Belgique, «sont en train de s'installer pour rester longtemps».

La gendarmerie est mobilisée «pour sécuriser les lieux de cette manifestation et ses accès», avec des «contrôles systématiques». Les «organisateurs identifiés» de cette rave-party non déclarée «feront l'objet de poursuites judiciaires», prévient la préfecture dans un communiqué.

Munitions non explosées

Les participants sont installés sur un terrain «très dangereux en raison des munitions non explosées qu'il peut contenir», a assuré le préfet à l'AFP. «Ils n'auraient pas pu choisir pire», a-t-il estimé, appelant les participants à s'abstenir de faire des feux, de creuser ou de ramasser quoi que ce soit sur le sol.

«Le terrain n'est absolument pas dangereux, c'est un champ nickel, tout plat, il n'y a pas un trou, que de l'herbe non cultivée», a réagi le teufeur interrogé par l'AFP.

La préfecture du Cher a ouvert un centre opérationnel pour coordonner la mise en place d'un dispositif de secours, notamment pour faire face à des incendies ou explosions.

Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, présenté sous la forme d'un faux arrêté préfectoral, les «organisateurs du Teknival de Bourges» expliquent vouloir par cet événement protester notamment contre la proposition de loi 1133 qui veut renforcer la pénalisation des rave-parties non déclarées ou interdites.

Adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 9 avril, elle doit désormais être examinée au Sénat.

Ce texte porté par la députée Horizons Laetitia Saint-Paul, ancienne officier de l'armée, prévoit une peine de six mois d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende pour sanctionner «le fait de contribuer de manière directe ou indirecte à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement» d'une rave-party non déclarée ou interdite.

La participation à l'organisation de l'événement y est notamment définie comme la «diffusion des informations pratiques» sur le rassemblement, «l'édification du mur de son», ou encore le fait de «transporter du matériel de sonorisation».

Actuellement, les organisateurs s'exposent à une contravention de 1.500 euros, mais il n'existe pas d'infraction spécifique sanctionnant la participation.

Les forces de l'ordre sont «contraintes de recourir à des infractions connexes: tapage nocturne, infractions routières, usage de stupéfiants», selon Laetitia Saint-Paul.

Les free parties ("fêtes libres") sont des rassemblements techno qui prônent un accès gratuit ou sur donation libre. Non déclarées, elles se caractérisent par leur illégalité et sont souvent confondues avec les rave parties, qui désignent désormais plutôt des fêtes déclarées, avec billetterie.