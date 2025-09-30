Ils ne sont plus eux-mêmes après la narcose – Trois histoires folles

S'endormir pour une opération et se réveiller en s'exprimant dans une autre langue ou en ayant tout oublié de son passé: même si les cas sont extrêmement rares, il arrive que les réveils de narcose s'avèrent surprenants. blue News a sélectionné pour vous quelques-unes de ces histoires fascinantes.

Heureusement, les cas décrits ici sont exceptionnels: la plupart des gens se réveillent sans aucun souci après une narcose. IMAGO/Depositphotos

Chaque jour en moyenne en Suisse, environ 2700 anesthésies générales sont pratiquées, soit plus d'un million par année, indique la Fédération suisse des infirmières et infirmiers anesthésistes SIGA-FSIA. «Bien qu’il subsiste malgré tout un risque résiduel de complications, l’anesthésie moderne a atteint un très haut degré de sécurité», apprend-on sur leur site internet.

Malgré tout, il arrive parfois que d'étranges phénomènes se manifestent au sortir d'une anesthésie. Quand ils surviennent, ces cas rares et mystérieux sont relatés dans les journaux scientifiques.

Il parle anglais et se croit aux Etats-Unis

C'est l'un des phénomènes les plus rares et les plus impressionnants: les personnes qui, après une narcose, s'expriment dans une langue étrangère. Cette mésaventure est arrivée à un adolescent néerlandais, dont le cas a été rapporté par «LiveScience» en mars 2025.

Opéré au genou après un accident de football, le jeune de 17 ans s'est réveillé en ayant tout oublié de sa langue maternelle: il ne comprenait rien de ce qu'on lui disait en néerlandais. Pire: au réveil, il n'a pas reconnu ses parents.

Par contre, il s'exprimait exclusivement en anglais et était convaincu de se trouver aux Etats-Unis, alors qu'il était soigné dans un hôpital des Pays-Bas.

Au lendemain de son opération toutefois, des amis sont venus lui rendre visite à l'hôpital et l'ado a retrouvé sa langue et sa mémoire: il a pu rentrer chez lui sans encombre trois jours après l'intervention.

Selon la littérature médicale, ce «syndrome des langues étrangères», poussé à ce stade est rarissime: seuls neuf cas ont été recensés de par le monde.

Elle «attrape» un accent!

L'apparition d'un «accent» après une opération fait aussi partie du syndrome des langues étrangères. Cette manifestation est un peu moins rare que le fait de s'exprimer complètement dans une langue qui n'est pas la sienne. Il s'agirait d'une atteinte neurologique, pouvant aussi survenir après un AVC, par exemple. Une cinquantaine de cas ont été recensés depuis le premier diagnostic au début du 20ème siècle.

Candidate dans une émission télévisée animée par Cyril Féraud en 2023, Laetitia s'était fait remarquer, notamment parce qu'elle s'exprimait avec un charmant petit accent anglais. Sauf que l'intéressée est Française et n'a aucune origine anglo-saxonne! Se confiant au «Petit Courrier», l'intéressée a raconté qu'elle avait «attrapé» cet accent après avoir subi une opération des amygdales en 2014.

Demandant au médecin quand elle allait récupérer «sa voix», celui-ci lui a d'abord dit de patienter. Le malentendu -mais pas l'accent- s'est dissipé lors d'un contrôle trois mois après l'intervention: «Je pense que j’ai été assez patiente, je n’ai toujours pas retrouvé ma voix», a-t-elle lancé au médecin. «Vous n’êtes pas anglo-saxonne?», s'est-il alors étonné.

Depuis, Laetitia «vit avec» son accent, elle s'est résignée à ce qu'il fasse «partie d'elle», explique-t-elle.

Elle perd les 42 premières années de sa vie

L'amnésie est aussi un phénomène qui peut survenir après une anesthésie générale. Une perte de mémoire qui ne dure que peu de temps est d'ailleurs fréquemment observée, apprend-on sur le blog de la «Safe Team Academy», mais en général, tout redevient normal après quelques heures ou quelques jours. Toutefois, certains cas se prolongent et aucune amélioration n'est constatée.

En 2023, une femme prénommée Jaël témoigne dans l'émission de France 2, «Envoyé Spécial». «J'ai 43 ans, mais je suis née le 7 octobre 2021», annonce-t-elle d'emblée. C'est à cette date que Jaël se réveille après l'opération préventive d'un anévrisme au cerveau. Dans le miroir, cette femme ne se reconnaît pas. De son passé, elle n'a aucun souvenir.

Sa perte de mémoire totale est évalue entre 90% et 95%. Heureusement, elle sait toujours parler, marcher, écrire et lire. Il lui faudra du temps pour remonter la pente. Et Jaël partage encore aujourd'hui son histoire sur les réseaux sociaux.

À noter encore que la cause de l'amnésie n'est pas forcément la narcose, mais peut être liée à l'acte chirurgical, comme c'est le cas ici pour Jaël.