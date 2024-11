Ils n'ont que deux pistes de ski, mais ils les bichonnent!

À la Forclaz, dans le canton de Vaud, des bénévoles enthousiastes ont remonté, samedi dernier, le petit ski-lift école à corde, débroussaillé les pistes de ski et préparé le grand téléski pour l'hiver.

À la Forclaz, dans la commune d'Ormont-Dessous, on aime la glisse. Et qu'importe si le village ne compte que deux pistes de ski -une rouge et une bleue- on se frotte déjà les moufles à l'idée de les dévaler.

D'autres stations de moyenne altitude s'apprêtent à démanteler certaines de leurs installations, à l'instar de Château d'Oex avec le ski lift des Monts-Chevreuils, comme l'a annoncé récemment le «24 Heures». Mais à La Forclaz, on ne pense pas encore à cette perspective: la convention garantissant le financement du téléski jusqu'à la saison 2028-2029 vient de tomber.

Des bénévoles à pied d'oeuvre

Le 2 novembre, sous un beau soleil, pas moins d'une vingtaine de bénévoles étaient présents sur le terrain pour tout préparer avant l'arrivée espérée des premières neiges. Et les volontaires n'ont pas ménagé leur peine.

Ils ont abattu des arbres qui menaçaient de tomber sur la piste de montée, installé des matelas de protection autour des pylônes afin de garantir la sécurité des skieurs, accroché les assiettes et débroussaillé le terrain pour que la glisse se fasse sans encombre le moment venu.

Le temps, encore, de faire chauffer la dameuse après un long sommeil, de régler les éclairages de la piste nocturne et de remonter le petit ski-lift pour les skieurs en herbe et La Forclaz est prête pour l'hiver!

La journée de labeur s'est achevée dans la bonne humeur, autour d'un repas concocté par le tenancier de la buvette du Pont Baillif, qui sera ouverte durant la saison de ski. Ne manque plus que l'or blanc.