Pour la première fois en près de 60 ans d’existence, le Montreux Jazz Festival se décline à partir de vendredi sur le continent africain, au coeur de la région viticole du Cap en Afrique du Sud dans le décor de montagnes majestueuses et de vignobles de Franschhoek.

Des habitués du festival de Montreux, Mark et Raffaella Goedvolk, souhaitaient proposer une version du festival inspirée par l'Afrique, dans le décor de montagnes majestueuses et de vignobles de Franschhoek. IMAGO/robertharding

Agence France-Presse Valérie Passello

Si l'emblématique festival a lieu à Montreux, en Suisse, des éditions internationales sous licence et des collaborations ont déjà été organisées à Tokyo, Miami, Rio de Janeiro, São Paulo et Suzhou en Chine. Cette nouvelle version à Franschhoek est le fruit du travail de deux habitants du bourg sud-africain.

Ces habitués du festival de Montreux, Mark et Raffaella Goedvolk, souhaitaient proposer une version du festival inspirée par l'Afrique, explique à l'AFP James Stewart, coorganisateur du festival et habitant de Franschhoek.

«Ce qui rend le festival unique, c'est une combinaison de musique de classe mondiale et de la richesse culturelle de la vallée de Franschhoek - la nourriture, le vin, le paysage, les habitants», estime-t-il.

Parmi la trentaine d'artistes au programme, figurent talents locaux et noms internationaux comme le chanteur et compositeur malien de 76 ans Salif Keita ou la Sud-Africaine Thandiswa Mazwai.

Une fréquentation de 5.000 personnes par jour est attendue, une «capacité limitée afin de préserver la qualité de l'expérience», explique la porte-parole du festival Kaz Henderson, avec l'objectif d'en faire un événement annuel.

De Calvin aux Huguenots...

Littéralement «coin des Français» en afrikaans, Franschhoek abrite un monument en mémoire des Huguenots français ayant fui les persécutions religieuses pour s'installer dans la colonie du Cap en 1688.

Il y a une forme de logique à voir s'y décliner le festival de Montreux se tenant sur les rives du Léman, lac près duquel a fini ses jours Jean Calvin, le théologien ayant inspiré le calvinisme des Huguenots.

Ce qui est moins logique est sa date: il se déroule le même weekend que le Cape Town International Jazz Festival, vieux de 26 ans, qui se tient à environ 80 km, au Cap.

«Venir organiser ça le même week-end traduit quelque chose de très dommageable pour le milieu», regrette Rayhaan Survé, président d'espAfrika, la société organisatrice du festival du Cap.

Le chevauchement des deux événements divise à la fois les moyens logistiques et le public. Plus de 30.000 personnes sont attendues sur l'ensemble du week-end au festival du Cap, pour y voir entre autres la star locale Abdullah Ibrahim, aujourd’hui âgé de 91 ans.

D'autres grands noms de la musique sud-africaine comme Hugh Masekela et Miriam Makeba y ont participé lors de sa riche histoire.

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