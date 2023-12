Ils partaient en croisière dans les Caraïbes, ils finissent au Canada!

Une mauvaise surprise attendait les passagers du MSC Meraviglia. Ils avaient réservé une croisière dans les Caraïbes, mais en raison du mauvais temps, le navire a changé de cap sans hésiter - et plus précisément vers le Canada.

Ce n'était pas prévu: au lieu de se prélasser sous le soleil des Caraïbes, les passagers du MSC Meraviglia frissonnent désormais dans l'hiver canadien. Et nombre d'entre eux sont coincés sur le bateau, faute d'avoir emporté des vêtements adaptés, mais seulement un bikini, un maillot de bain, une jupe et un short.

En effet, une croisière vers les Caraïbes était initialement prévue, quand soudain, peu avant le départ, on apprend que le parcours doit être modifié en raison des mauvaises conditions météorologiques à destination. Tout d'un coup, Boston, Portland et St. John au Canada étaient au programme, car des vents de plus de 40 nœuds étaient attendus dans les Caraïbes et les manœuvres ne seraient donc pas sûres.

Les voyageurs n'auraient même pas été informés des changements 24 heures à l'avance. Un utilisateur de la plateforme de médias sociaux Reddit rapporte un e-mail qui lui est parvenu et qui contenait une «importante mise à jour concernant votre voyage demain au départ de New York City».

«Nous avons clairement modifié l'itinéraire de votre croisière en raison des mauvaises conditions météorologiques attendues en Floride et aux Bahamas». Et cela aurait dû «clairement» passer comme une lettre à la poste, sans doute...

Clients européens pas du tout informés

Les passagers européens ont été encore plus touchés, comme le rapporte «T-Online». Le site d'information est en contact avec une touriste allemande qui affirme n'avoir reçu aucun e-mail de MSC.

Et il en serait de même pour tous les autres Européens présents sur le bateau avec lesquels elle a parlé jusqu'à présent. «Nous l'avons appris lorsque nous étions sur le bateau et que nous voulions embarquer. Il était alors trop tard pour annuler le voyage», explique-t-elle à «T-Online».

Boire pour oublier...

Les passagers qui n'acceptaient pas ces changements ont eu la chance de se faire rembourser leur voyage sous forme de bon d'achat MSC Croisières. Mais ceux qui n'ont pas reçu à temps l'information sur ce changement drastique n'ont pas pu annuler leur voyage. «Nous avons complètement construit nos plans autour de cette croisière», s'énerve ainsi un passager sur Reddit.

De nombreux clients ont toutefois pu se désister à temps et il n'y a donc actuellement que 2800 passagers sur les 5400 que compte le navire. Ils sont loin d'être satisfaits de la situation et, selon la passagère allemande, ils commencent à boire de l'alcool «dès le petit-déjeuner».

D'une manière ou d'une autre, il faut bien que la bonne humeur s'installe, même si pour l'Allemande, tout cela aura encore des conséquences.