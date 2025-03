Ils voyagent sur des yachts de luxe et gagnent 4500 euros par mois !

Ils ont tout laissé derrière eux pour une vie de luxe en mer: Kyle Forster et Phoebe Robinson ont abandonné leur emploi «classique» pour travailler sur des yachts de luxe. Ils gagnent bien leur vie, voyagent entre la Méditerranée et les Caraïbes et vivent sans dépenses.

Sara Matasci

Kyle Forster et Phoebe Robinson, âgés respectivement de 20 et 21 ans, ont décidé d'abandonner leur carrière traditionnelle pour poursuivre un rêve. Kyle, ancien maître-nageur, et Phoebe, qui travaillait dans une chambre d'hôtes, ont choisi de tout laisser derrière eux et de se lancer dans une nouvelle aventure.

Après avoir suivi un cours intensif de trois semaines pour apprendre à gérer un yacht, ils ont trouvé un emploi sur un super yacht de près de 27 millions d'euros en France.

Grâce à leur nouveau travail, ils arrivent à se dégager un salaire d'environ 2500 euros par mois, plus 2 000 euros de pourboires. Toutes les dépenses sont couvertes, pas de loyer ni de factures, et grâce à une réglementation spéciale pour les personnes travaillant en mer, ils ne paient pas d'impôts.

Après la France, l'Espagne, les Caraïbes... le monde!

La jeune fille a expliqué son choix au «Sun»: «Nous nous sentons très chanceux. Nous sommes bien payés pour vivre des expériences de rêve. Nous étions tous les deux un peu coincés et nous n'aimions pas notre vie. Je n'aurais jamais cru que je passerais de l'ennui à ce que j'ai aujourd'hui, qui me procure tant de joie».

Elle a ajouté qu'elle ne changerait de travail pour rien au monde et qu'elle a l'intention de continuer jusqu'à ce qu'elle devienne capitaine.

Le cours de deux semaines auquel Kyle a participé, qui a coûté un peu moins de 3000 euros, s'est déroulé sur l'île de Wight. Il y a appris à nettoyer le yacht, à faire le guet, à conduire le canot pneumatique et à tracter des skis nautiques. Phoebe, quant à elle, a suivi un cours de trois semaines, d'un coût d'environ 4500 euros, qui comprenait la préparation de cocktails, les manœuvres de sauvetage, l'art floral et bien d'autres choses encore.

Après leur expérience en France, le couple s'est installé en Espagne, à Palma, pour travailler sur un voilier de 27 mètres. Ils ont navigué en Méditerranée, visitant le Monténégro, la Croatie et l'Italie, avant de faire une pause et de repartir sur un catamaran de 23 mètres à Antigua, dans les Caraïbes.

La rédactrice a rédigé cet article avec l'aide d'AI.