Un couple de retraités français a eu le droit à une drôle de visite dans son garage dans la nuit de dimanche à lundi.

Hier les @pompiers24 de #Sarlat sont intervenus pour sauver un cerf à St Cybranet, de 150kg ayant fait 1 chute de 4m & fini sa course dans 1 garage par la toiture. Avec l’aide d’1 équipe de @OFBiodiversite, le cervidé, anesthésié, transporté, fut remis en vie dans son milieu🌳🌲 pic.twitter.com/Z5ifkNOVgE — SDIS 24 (@pompiers24) October 3, 2023

Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'en entrant dans leur garage dans la nuit de dimanche à lundi, Mireille et Michel Gendreau, un couple de retraités de Saint-Cybranet (en Dordogne), sont tombés nez à nez avec... un cerf ! Le toit de leur garage, construit à flanc de falaise, venait en effet d’être traversé par un cervidé de 150 kg, dans un grand fracas.

«Mon mari et moi l’avons entendu se cogner contre les murs, c’était très violent», a raconté la septuagénaire au quotidien Sud Ouest.

«Deux cerfs se battaient sur une colline, d'ailleurs depuis quelques nuits puisque le voisinage les entendait, et lors de cette bagarre il y en a un qui a perdu l'équilibre, qui a ripé et qui a fait une chute d'environ 3-4 mètres. Il est tombé sur le toit d'un particulier, a percé la toiture et s'est retrouvé dans le garage», a détaillé à BFMTV le capitaine Manuel Andrieu, sapeur-pompier en Dordogne.

Grâce à l'intervention des pompiers, l'animal a finalement pu être relâché sain et sauf dans son milieu naturel après avoir saccagé la totalité du garage.