Un alpiniste s'insurge: «J'ai vu une femme en soutien-gorge à 2700 mètres!»

Un alpiniste expérimenté du Tyrol du Sud tire la sonnette d'alarme: de plus en plus de touristes non préparés se rendent dans les Alpes souvent sans équipement, parfois même en sous-vêtements. Pour les gardiens de refuge et les guides de montagne, cela devient de plus en plus irritant.

Paolo Acler a vu une femme descendre un champ d'éboulis et de neige avec un soutien-gorge et un body roulé vers le bas. (image d'illustration) Imago

Sven Ziegler

De plus en plus de personnes sont attirées par les Alpes, mais toutes ne sont pas équipées pour cela. Le médecin et alpiniste à la retraite Paolo Acler, membre de la commission médicale de l'association des alpinistes, rapporte dans le journal sud-tyrolien «Il Dolomiti» des scènes parfois dangereuses sur les sentiers de randonnée. Il observe des «touristes en tongs» sur des sentiers glacés de glaciers, avec des chaussures sans profil datant de plusieurs décennies ou avec l'idée de pouvoir «conquérir» un sommet en 45 minutes.

Une rencontre l'a particulièrement laissé sans voix: à environ 2700 mètres d'altitude, il a vu une femme descendre un champ d'éboulis et de neige avec un soutien-gorge et un body roulé vers le bas. Elle a dû s'appuyer sur sa main pour ne pas tomber. Lorsqu'il lui a demandé si elle savait ce qu'était un baudrier, elle s'est contentée de rire et d'expliquer qu'elle voulait être bronzée. Pour Acler, il est clair que cette nouvelle «espèce» d'alpinistes ne met pas seulement sa vie en danger, mais aussi celle des autres.

La faute aux médias sociaux

La critique ne vient pas seulement des guides de montagne. Les gardiens de refuge sont eux aussi de plus en plus agacés par les exigences des visiteurs. Fabrizio Gonella, qui gère le Rifugio Coca depuis 16 ans, a décrit comment des clients demandaient du jambon avec du melon, comme s'ils étaient au bord d'un lac au lieu d'être à 1900 mètres d'altitude.

De plus, certains demandent des douches chaudes alors que le chauffe-eau est en fait utilisé pour la cuisine et la lessive. Pour les gérants, c'est un exercice d'équilibre permanent entre l'hospitalité et la réalité de la montagne.

En Suisse aussi, les exploitants d'alpages sont de plus en plus débordés. Par exemple au Seewlisee dans le canton d'Uri. La nature, les animaux et même les exploitants de l'alpage ont de plus en plus de mal avec les touristes. Déchets, musique forte, manque de respect: autant de traces laissées par les fans de randonnée dans un paysage auparavant intact.

En juillet, les exploitants de Seewlialp ont parlé à blue News de dizaines de tentes chaque week-end. «Les médias sociaux sont la raison principale pour laquelle de plus en plus de gens viennent faire de la randonnée ici», explique Conny, qui exploite avec Jörg un alpage en contrebas du lac.

Il ne s'agit pas de tenir les clients à l'écart, souligne-t-elle au blue News. «Mais le respect de la nature est décisif».