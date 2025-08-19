«Ils veulent du jambon et du melon» - Les restaurateurs alpins désespèrent

De plus en plus de randonneurs inexpérimentés parcourent les Alpes avec des sandales, des mini-sacs à dos et des désirs alimentaires exigeants. Les gardiens de refuge et les sauveteurs en montagne disent leur ras-le-bol, en Italie comme en Suisse.

Les randonneurs sont de plus en plus nombreux à parcourir les montagnes (image symbolique). IMAGO/imagebroker

Le nombre de touristes inexpérimentés dans les Alpes est en forte augmentation depuis la pandémie de Covid. Avec des sandales, des sacs à dos légers et un équipement insuffisant, beaucoup s'aventurent en haute montagne, souvent inspirés par les médias sociaux. Désormais, les gardiens de cabanes et les secouristes suisses et italiens mettent en garde contre les conséquences.

Le gardien de refuge italien Fabrizio Gonella décrit des expériences absurdes dans un entretien avec le «Bergamo Corriere»: «Dimanche, ils m'ont demandé du jambon et du melon. Ils pensaient qu'ils étaient au bord du lac». De nombreux clients s'attendraient en outre à une douche chaude: dans sa cabane de montagne, c'est tout simplement impossible. Surtout en août, il est difficile de gérer la foule.

Francesco Tagliaferri, 79 ans, gardien de refuge depuis des décennies, se montre lui aussi stupéfait: «Ils arrivent avec des sacs à dos de 200 grammes, le torse nu et sans pull-over, et se rendent compte qu'il fait froid à 2300 mètres». Certains seraient tout simplement dépassés. «Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de certaines personnes», dit-il.

Scènes similaires en Suisse

En Suisse aussi, les alpagistes sont de plus en plus dépassés. Par exemple au lac Seewli dans le canton d'Uri. La nature, les animaux et même les exploitants de l'alpage ont de plus en plus de mal avec les touristes. Déchets, musique forte, manque de respect: autant de traces laissées par les fans de randonnée dans un paysage auparavant intact.

En juillet, les exploitants de Seewlialp ont parlé à blue News de dizaines de tentes chaque week-end. «Les médias sociaux sont la principale raison pour laquelle de plus en plus de gens viennent faire de la randonnée ici», explique Conny, qui exploite avec Jörg un alpage en contrebas du lac. Il ne s'agit pas de tenir les clients à l'écart, souligne-t-elle auprès de blue News. «Mais le respect de la nature est décisif».

Selon elle, les déchets qui restent malgré les améliorations posent un problème. Car juste à côté des hébergements paissent des vaches qui, curieuses, grignotent aussi les tentes et les bagages des touristes. «Les vaches sont curieuses et commencent à piétiner les déchets, les vêtements et les tentes, voire à les manger. Cela nuit aux animaux», explique Jörg. Malgré cela, certains hôtes se plaindraient des vaches auprès des alpagistes, alors qu'ils ont eux-mêmes empiété sur l'espace vital des animaux.

Du point de vue de la sécurité, cette affluence est également source d'inquiétude. Le chemin menant au lac est escarpé, parfois mal sécurisé et parsemé de racines et de rochers. «Nous avons déjà vu des randonneurs venir avec des baskets, une tenue d'été, des bagages, des boîtes de son et sans équipement. En montagne, le temps change vite», prévient Conny. Il arrive régulièrement que des groupes trempés cherchent à s'abriter sur l'alpage lorsqu'ils sont surpris par la météo, sans veste de pluie ou sans tente.