Ils vous appellent avec le numéro de votre banque, mais ce sont des escrocs!

Vous êtes contactés au téléphone par votre banque -c'est bien le numéro officiel- et à l'autre bout du fil, l'interlocuteur s'annonce comme étant votre conseiller. Soyez vigilants: c'est peut-être un cas de «spoofing», une méthode très élaborée employée par des escrocs pour vous détrousser.

Le «spoofing», consiste à usurper le numéro d'un particulier ou d'une entreprise pour contacter des tiers et se faire passer pour quelqu'un d'autre sda

Rédaction blue News Valérie Passello

Comment se fait-il qu'un escroc puisse vous appeler et que le numéro de votre banque s'affiche sur votre téléphone? Il s'agit d'un procédé baptisé «spoofing», qui consiste à usurper le numéro d'un particulier ou d'une entreprise pour contacter des tiers et se faire passer pour quelqu'un d'autre. Le but, évidemment: vider le compte en banque des victimes.

Depuis plus d'un an maintenant, les cas d'arnaque au faux banquier se multiplient en Suisse et notamment à Genève. On ne compte plus les malheureux qui sont tombés dans le panneau, souvent des personnes âgées. Chez nos voisins français, même topo: la brigade financière de Valence, interrogée par «France 3», alerte ce jour: «C'est un réseau très bien organisé, qui devient viral».

On en apprend plus sur le mode opératoire des criminels via le site internet de la police cantonale vaudoise: «L’escroc se fait passer pour une employée ou un employé de banque et informe sa victime d’un prétendu problème avec sa carte bancaire ou son compte. L’escroc ou un complice donne ensuite rendez-vous à la victime afin de collecter sa carte et le code associé pour pouvoir faire des retraits frauduleux. Dans certains cas, les escrocs demandent également à la victime une somme en argent liquide».

Les conseils de la police Ne partagez vos informations personnelles ou bancaires qu'avec des personnes de confiance.

Ne donnez jamais votre code NIP , pas même à votre banque.

Confiez votre carte bancaire seulement à des personnes de confiance.

Sensibilisez activement les personnes âgées à ces arnaques. Elles sont en effet particulièrement visées.

Source: votrepolice.ch

Si le cas décrit plus haut est un classique, plusieurs variantes peuvent exister. Et les arnaqueurs sont toujours plus doués: ils savent mettre leur interlocuteur en confiance, parlent «comme des banquiers», en utilisant les termes appropriés et connaissent parfois aussi des informations sur leurs victimes, comme leur date de naissance ou leur adresse.

La police prévient encore: «Sachez qu’il est possible que vous ayez été victime de phishing avant d’être victime d’une arnaque au faux banquier. C’est-à-dire que l’on vous a volé vos données bancaires avant de vous contacter. Après cela, les escrocs peuvent soit utiliser les données pour vous mettre en confiance et donc obtenir d’autres informations, soit ils peuvent vous demander les codes de validation de paiements si vous avez autorisé la double authentification».

Comment réagir?

Si l'on reçoit un appel de sa «banque» et que l'on a des doutes, l'une des solutions consiste à raccrocher et à contacter sa banque à son tour, pour vérifier si c'est bien un collaborateur de l'établissement bancaire que l'on a eu au bout du fil.

Enfin, la police recommande de raccrocher immédiatement si un appel semble suspect, surtout si le ton se fait menaçant ou pressant. Mais aussi d'agir rapidement si vous êtes tombés dans les filets du faux banquier: il n'y a pas de honte à avoir.

Il faut donc téléphoner à votre banque afin de bloquer vos comptes le plus vite possible si vous avez partagé vos informations bancaires. Enfin, alertez la police et portez plainte si vous avez perdu de l’argent.