Images chocs : une auto percute un enfant et s'écrase contre le toit d’un bâtiment !

À Bohmte, en Basse-Saxe en Allemagne, une voiture est sortie de la route et a percuté un petit garçon. Le véhicule a terminé sa course dans le toit d'une grange. Plusieurs personnes ont été blessées.

Varias personas resultaron heridas después de que un automóvil se estrellara contra el techo de un granero en la ciudad alemana de Bohmte.



El auto primero chocó con un arbusto, luego golpeó a un niño que estaba en un trampolín y finalmente se estrelló contra el techo de un… pic.twitter.com/QnenaXmGTT — NMás (@nmas) July 20, 2025

dpa/twfl dpa

Dans la commune allemande de Bohmte, une voiture a percuté le toit d'une grange et y est restée coincée. Auparavant, la voiture avait percuté un garçon qui jouait sur un trampoline dans un jardin, a expliqué dimanche un porte-parole de la police. L'enfant de sept ans a été grièvement blessé. Les cinq occupants de la voiture ont également subi des blessures.

Selon les premières constatations de la police, la voiture a quitté une route dans le district d'Osnabrück samedi vers 20 heures. La voiture a d’abord heurté une voiture en stationnement avant de traverser une haie. Le véhicule a ensuite continué sa course en direction d’un jardin d'une maison voisine, situé en contrebas, où il a également heurté le trampoline sur lequel se trouvait un enfant.

Le véhicule a probablement été projeté en l'air par des bosses sur le sol et a percuté la grange à environ trois mètres de hauteur, a déclaré dimanche le porte-parole de la police au sujet du déroulement de l'accident.

Quatre enfants blessés au total

Selon la police, une famille composée du conducteur de 42 ans, de son épouse de 43 ans et de leurs deux fils de 11 et 12 ans se trouvait dans la voiture. Un garçon de 13 ans se trouvait également dans la voiture. La femme aurait été grièvement blessée dans l'accident. Tous les autres occupants ont été légèrement blessés. Ils ont été transportés en ambulance dans un hôpital proche.

Les causes de l'accident ne sont pas encore claires. On peut toutefois exclure que l'alcool ait joué un rôle, a déclaré le porte-parole de la police. Un échantillon de sang a été prélevé sur le conducteur et son permis de conduire a été confisqué.

«Intervention exceptionnelle»

Des images prises sur le lieu de l'accident montrent une scène de désolation : des branches d'arbres dans un jardin avaient été arrachées, des tuiles cassées jonchaient la pelouse. Le trampoline était détruit.

«L'intervention est très exceptionnelle, bien sûr», a déclaré un porte-parole des pompiers face à la voiture qui s'est encastrée dans le mur de la maison sur plusieurs mètres. Afin de pouvoir évaluer la solidité du bâtiment, les pompiers se sont concertés avec un spécialiste.