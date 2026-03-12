  1. Clients Privés
Boules de feu et volutes de fumée Images impressionnantes : deux pétroliers attaqués au large de l'Irak

Clara Francey

12.3.2026

Une attaque contre deux pétroliers au large de l'Irak a fait un mort, ont annoncé jeudi matin les autorités irakiennes, qui poursuivent les recherches pour retrouver «des disparus».

Deux pétroliers en flammes au large de l'Irak

Deux pétroliers en flammes au large de l'Irak

Une attaque contre deux pétroliers au large de l'Irak a fait au moins un mort, ont annoncé les autorités du pays, ce jeudi 12 mars.

12.03.2026

Agence France-Presse

12.03.2026, 14:14

12.03.2026, 14:16

La télévision étatique al-Ikhbariya a diffusé des images d'un navire en mer du Golfe d'où s'élèvent d'impressionnantes boules de feu et des volutes de fumée dans la nuit noire, au large de la pointe sud de l'Irak. L'AFP n'était pas en mesure dans l'immédiat d'identifier ces images de manière indépendante.

Cette attaque intervient dans un Moyen-Orient déchiré par la guerre, après l'offensive lancée le 28 février par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, voisin de l'Irak et allié de Bagdad.

Au 12e jour du conflit. Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Au 12e jour du conflitGuerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Un bandeau d'al-Ikhbariya citant le directeur de l'Autorité portuaire Farhan al-Fartousi annonce «la mort d'un membre d'équipage». La télévision rapporte aussi le sauvetage de 38 personnes, précisant que «les recherches se poursuivent pour des disparus.»

L'incident est survenu à environ 30 miles nautiques -environ une cinquantaine de km de la côte, a précisé le directeur. Dans un premier temps, le responsable, qui a évoqué «une explosion», avait fait état d'un seul navire attaqué.

Les services de sécurité irakiens ont fustigé «un acte de sabotage», cités par l'agence étatique INA. L'un des deux navires vogue sous pavillon maltais, a précisé M. Fartousi.

Les deux navires ont été «attaqués» alors qu'ils se trouvaient dans une zone de chargement latéral, selon un communiqué de la compagnie publique de commercialisation du pétrole irakien (Somo).

Trading. Le pétrole reflue mais les marchés restent fébriles

TradingLe pétrole reflue mais les marchés restent fébriles

Le pétrolier maltais -Zefyros- s'apprêtait à entrer dans le port de Khor Al-Zoubeir où il comptait charger 30'000 tonnes supplémentaires de carburant pétrolier liquide Naphta (principalement utilisé en pétrochimie) après avoir déchargé une cargaison précédente.

Le deuxième navire, Safesea Vishnu Marshall, voguait sous pavillon des îles Marshall et était affreté par une entreprise irakienne, d'après la même source.

Interrogé par l'AFP, un employé du port pétrolier irakien de Bassora a indiqué qu'il était pas en mesure de déterminer si l'incident avait été provoqué par «une attaque de drones ou une collision avec des embarcations chargées d'explosifs» --au moment où l'Iran mine les eaux du Golfe et du détroit d'Ormuz pour paralyser le commerce pétrolier mondial.

L'attaque de mercredi soir est intervenue quelques heures seulement après un nouvel avertissement de l'ambassade américaine à Bagdad au sujet de possibles attaques planifiées par l'Iran ou ses alliés contre «des infrastructures pétrolières et énergétiques appartenant aux Etats-Unis en Irak».

«La sécurité de navigation dans les couloirs maritimes internationaux et les routes d'approvisionnement énergétiques doivent rester à l'abri des conflits régionaux», a plaidé jeudi le ministère du Pétrole irakien dans un communiqué.

L'Iran avait annoncé mardi qu'il ne permettrait pas «l'exportation d'un seul litre de pétrole de la région vers le camp ennemi et ses partenaires jusqu'à nouvel ordre».

