Un glissement de terrain de grande ampleur sur la côte adriatique italienne a bloqué des voies de communication très importantes. Une autoroute et une ligne de chemin de fer sont interrompues alors que les bouchons atteignent près de 13 kilomètres. Face à l’ampleur des dégâts, les autorités excluent un retour rapide à la normale.

Un'enorme frana divide l'Italia in due 08.04.2026

DPA, Sven Ziegler Sven Ziegler

Sur la côte adriatique, un énorme glissement de terrain touche l'Italie à un endroit névralgique. En effet, l'autoroute A14 entre Montenero di Bisaccia et Termoli ainsi que la ligne ferroviaire entre Vasto et Termoli sont interrompues. Le glissement de terrain s'étend sur plusieurs kilomètres et touche ainsi l'un des principaux axes de communication nord-sud du pays.

Le président de la région Molise, Francesco Roberti, a résumé la situation en ces termes : l'événement divise «de fait l'Italie en deux». Il s'agit de l'un des plus grands glissements de terrain de ce type en Europe et il concerne une zone de plusieurs kilomètres carrés.

Une réparation rapide n'est pas envisageable. «Si nous prévoyons cinq à sept jours, nous nous trompons complètement», a déclaré Fabio Ciciliano, directeur de la protection civile, à «Italia Today». Tant que la pente continue de bouger, les réparations sont tout simplement impossibles.

Pluies intenses

Des experts doivent maintenant évaluer la stabilité de la pente. Des mesures d'évacuation de l'eau sont prévues pour stabiliser le sous-sol. Ces travaux étaient en fait déjà prévus, mais n'ont pas pu être réalisés avant la réactivation du glissement de terrain.

Le glissement de terrain a été déclenché par des pluies intenses avec plus de 200 millimètres de précipitations en quelques jours. Le versant près de Petacciato dans la région de Molise est depuis longtemps considéré comme instable. Pour preuve, entre 1906 et 2015, au moins 15 glissements de terrain y ont été enregistrés selon «Rai News».

La situation est encore aggravée par le fait que la route nationale 16 toute proche est également fermée après l'effondrement d'un pont suite aux intempéries. Il en résulte des bouchons allant jusqu'à 13 kilomètres. Les écoles et l'université de la province de Campobasso restent pour l'instant fermées.