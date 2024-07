Pédopornographie: une ex-vedette de la BBC inculpée

Huw Edwards, longtemps le journaliste et présentateur le plus connu de la BBC, a été inculpé pour réalisation d'images pédopornographiques, un an après le scandale qui avait provoqué son retrait de l'antenne du groupe audiovisuel public britannique, a annoncé lundi la police.

Huw Edwards a longtemps été l'un des présentateurs les plus connus de la BBC, et le mieux payé. IMAGO/ZUMA Wire

ATS

L'ex-présentateur de 62 ans, indissociable des événements les plus marquants au Royaume-Uni depuis le début des années 2000, comparaîtra mercredi devant un tribunal de Londres pour ces accusations, a précisé la Metropolitan Police dans un communiqué.

Les trois chefs d'inculpation sont relatifs à des images partagées sur la messagerie WhatsApp entre décembre 2020 et avril 2022.

Il avait été placé en garde à vue le 8 novembre 2023 et a été formellement inculpé le 26 juin, a précisé la même source.

Huw Edwards a présenté pendant 20 ans le journal du soir avant de se retrouver au coeur d'un scandale l'été dernier. Ce père de famille avait été accusé d'avoir payé un mineur en échange de photos à caractère sexuel.

Hospitalisé pour dépression

L'affaire, sortie dans le tabloïd The Sun, avait fait la Une des médias britanniques. Son nom n'avait pas été donné dans un premier temps. Huw Edwards avait ensuite été hospitalisé pour dépression.

La police avait indiqué à l'époque ne pas avoir trouvé d'éléments indiquant qu'une infraction pénale avait été commise. Mais le présentateur n'est jamais revenu à l'antenne et sa démission a été annoncée en avril.

Huw Edwards a longtemps été l'un des présentateurs les plus connus de la BBC, et le mieux payé. C'est lui qui avait annoncé aux Britanniques la mort de la reine Elizabeth II, le 8 septembre 2022. Il avait aussi commenté le mariage du prince William et de Kate, l'ouverture des Jeux olympiques en 2012 et plus récemment le couronnement de Charles III en mai 2023.

