Forte détonation Images saisissantes : un célèbre monument s’effondre à Rome !

SDA

3.11.2025 - 14:22

En plein centre de Rome, une partie de la tour médiévale Torre dei Conti s'est écroulée alors qu’elle était en rénovation. Un ouvrier a été grièvement blessé tandis que ses collègues ont dû être secourus. En revanche, une personne est toujours portée disparue.

,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

03.11.2025, 14:22

03.11.2025, 14:58

Au centre de Rome, une partie d'une tour médiévale s'est effondrée. La Torre dei Conti se trouve à proximité des sites archéologiques des forums impériaux et du Colisée, très appréciés des touristes, et est actuellement en cours de rénovation.

Comme l'a annoncé l'agence de presse Ansa, une personne a été grièvement blessée lors de l'effondrement dans la capitale italienne.

Selon les médias, il s'agit d'un ouvrier du bâtiment. Trois autres ouvriers ont d'abord été bloqués au niveau supérieur, mais ont pu être sauvés à l'aide d'une échelle pivotante. On suppose toutefois qu'un autre ouvrier du bâtiment se trouve à l'intérieur du bâtiment.

Forte détonation

Des témoins ont rapporté une forte détonation suivie d'un nuage de poussière dans les rues étroites autour de la zone. Immédiatement après l'effondrement partiel, les pompiers et la police ont fermé toute la zone aux piétons et aux voitures afin de permettre aux forces d'intervention d'effectuer des travaux de sécurisation.

Alors que les pompiers étaient encore en train d'intervenir, une autre partie de la tour s'est effondrée, provoquant un nuage de poussière. Les pompiers qui se trouvaient sur une échelle pivotante ont pu descendre à temps et se mettre en sécurité, a-t-on indiqué.

Tour historique

La Torre dei Conti a été construite au 13e siècle, sous le pontificat du pape Innocent III. La tour, qui mesure aujourd'hui 29 mètres de haut, était autrefois haute d'environ 50 à 60 mètres. Cependant, les étages supérieurs ont été endommagés par une série de tremblements de terre aux 14e et 17e siècles et ont ensuite été démolis. Depuis un certain temps, le bâtiment est inhabitable et abandonné.

