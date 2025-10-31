  1. Clients Privés
«Big Apple» paralysée Images saisissantes : un véritable déluge s’abat sur la ville de New York

Samuel Walder

31.10.2025

Des véhicules circulent dans des rues inondées et restent bloqués. Les caves sont sous l'eau et les stations de métro sont aussi gorgées d’eau. Voilà les conséquences des violentes intempéries qui frappent New York depuis plusieurs heures.

Nicole Agostini

31.10.2025, 10:20

31.10.2025, 11:18

Depuis jeudi soir, la ville de New York est touchée par des pluies torrentielles. Les conséquences sont graves. Des rues et des stations de métro sont inondées tandis que des caves sont touchées par la montée des eaux. Des arbres et des lignes électriques ont également été renversés.

Les autorités ont signalé des précipitations record, notamment à Central Park et à l'aéroport de LaGuardia. Les cinq arrondissements de la ville sont touchés par les inondations.

Selon les prévisions météorologiques, les pluies devraient diminuer ce week-end.

