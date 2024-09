La 9e édition de la Biennale Images Vevey ouvre grand ses portes à la photographie XXL ce week-end. Thème de l'affiche 2024, «(dis)connected» propose des expériences visuelles traitant du fossé creusé par les technologies digitales entre passé, présent et futur.

Images Vevey 2024 ouvre grand ses portes à la photographie XXL - Gallery La Biennale Images Vevey 2024 a ouvert ses portes samedi pour trois semaines jusqu'au 29 septembre. Photo: ATS Plus importante biennale d'arts visuels de Suisse, la manifestation culturelle autour de la photographie reste fidèle à son concept: des expositions et installations photographiques réalisées sur mesure en plein air et en intérieur, à découvrir gratuitement au centre-ville de Vevey. Photo: ATS Plus de 50 artistes de 22 pays différents sont invités cette année à Images Vevey. Photo: ATS Le glacier d'Aletsch, photographié par Andreas Gursky il y a 30 ans: l'installation monumentale accueille les visiteurs sur la Place de la Gare, évoquant la fonte des glaces dans l'inconscient collectif. Photo: ATS Images Vevey 2024 ouvre grand ses portes à la photographie XXL - Gallery La Biennale Images Vevey 2024 a ouvert ses portes samedi pour trois semaines jusqu'au 29 septembre. Photo: ATS Plus importante biennale d'arts visuels de Suisse, la manifestation culturelle autour de la photographie reste fidèle à son concept: des expositions et installations photographiques réalisées sur mesure en plein air et en intérieur, à découvrir gratuitement au centre-ville de Vevey. Photo: ATS Plus de 50 artistes de 22 pays différents sont invités cette année à Images Vevey. Photo: ATS Le glacier d'Aletsch, photographié par Andreas Gursky il y a 30 ans: l'installation monumentale accueille les visiteurs sur la Place de la Gare, évoquant la fonte des glaces dans l'inconscient collectif. Photo: ATS

ATS

Plus importante biennale d'arts visuels de Suisse, la manifestation culturelle autour de la photographie reste fidèle à son concept: des expositions et installations photographiques réalisées sur mesure en plein air et en intérieur, à découvrir gratuitement dans toute la ville durant trois semaines, jusqu'au 29 septembre.

Plus de 50 artistes de 22 pays différents sont invités cette année. Ecologie, géopolitique, économie, arts, éducation et loisirs: tous les secteurs de la société sont concernés par cette révolution des nouvelles technologies, y compris l'intelligence artificielle (IA). La cinquantaine de projets présentés «créeront des liens entre la nostalgie du passé et la curiosité d'un futur incertain», résument les responsables de la Biennale Images Vevey.

«Les propositions artistiques joueront sur le sentiment de connexion et de déconnexion entre la réalité tangible et le fantasme numérique», expliquent-ils. Le public sera donc parfois confronté au doute face aux images exposées afin de déterminer par exemple l'origine humaine ou digitale d'une oeuvre.

De New York au Léman

Le photographe britannique Paul Graham est l'un des artistes phares de cette 9e édition. Sa série «Sightless» réalisée il y a 20 ans à Times Square se déconnecte de la foule new-yorkaise et s'installe dans les rues veveysannes. L'artiste avait immortalisé au début des années 2000 des passants aux yeux fermés, absorbés par leurs pensées, bien avant qu'AirPods et smartphones n'accaparent toute l'attention.

Autre oeuvre majeure, d'un Britannique aussi, l'installation monumentale et expérimentale créée par Oliver Frank Chanarin. Elle juxtapose photographie analogique et système robotique de pointe, pratique photographique manuelle et automatisation, «mettant en scène les tensions grandissantes entre humain et machine, technologies passées et futures».

Plus près de chez nous, le photographe romand Vincent Jendly rend hommage aux bateaux «Belle Epoque» de la Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman (CGN). Plus grande pièce de la Biennale avec ses 1000 m2, son image représentant «La Suisse», navire amiral de la CGN, est visible sur l'une des façades du quartier général de Nestlé, au bord du lac.

En 2022, la 8e édition d'Images Vevey avait connu une fréquentation record, avec plus de 50'000 visiteurs en trois semaines.

sj, ats