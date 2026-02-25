On connaît la cause de la grosse explosion dans l'Oberland zurichois

Une forte explosion a fait sursauter tout l'Oberland zurichois mercredi midi. Peu après, un épais nuage de fumée en forme de champignon s'élève dans le ciel entre Illnau-Effretikon et Fehraltorf. Plusieurs témoins oculaires parlent d'une «explosion».

Une forte détonation dans l'Oberland zurichois La police a établi un large périmètre de sécurité autour de la zone. Photo: blue News Photo: blue News Un lecteur a envoyé cette photo du nuage de fumée en forme de champignon. Photo: blue News La police cantonale a envoyé un hélicoptère. Photo: blue News Plusieurs objets ont été renversés lors d'un tisonnier. Photo: blue News Des riverains ont signalé des dégâts dans des maisons. Photo: blue News Une forte détonation dans l'Oberland zurichois La police a établi un large périmètre de sécurité autour de la zone. Photo: blue News Photo: blue News Un lecteur a envoyé cette photo du nuage de fumée en forme de champignon. Photo: blue News La police cantonale a envoyé un hélicoptère. Photo: blue News Plusieurs objets ont été renversés lors d'un tisonnier. Photo: blue News Des riverains ont signalé des dégâts dans des maisons. Photo: blue News

Petar Marjanović, Sven Ziegler Petar Marjanović

Un incident s'est produit mercredi midi dans l'Oberland zurichois, entre Illnau-Effretikon et Fehraltorf. Plusieurs témoins oculaires ont parlé d'une sorte d'«explosion». Selon la police cantonale zurichoise, deux personnes ont été légèrement blessées.

La police cantonale a d'abord confirmé à blue News avoir reçu des informations à ce sujet. Un porte-parole n'a toutefois pas pu donner d'indications sur la cause de l'explosion présumée à ce moment-là. On a appris plus tard que l'accident était survenu lors de la destruction ordinaire de «plusieurs centaines de kilos d'explosifs».

Une vingtaine de minutes plus tard, l'alerte a été levée: la police cantonale a confirmé une intervention suite à une détonation dans la région d'Illnau. «Le lieu a été localisé, il n'y a pas de danger pour la population», peut-on lire dans la dernière prise de position. Un porte-parole de la police a déclaré à blue News: «Nous avons connaissance d'une détonation dans la région de Luckhausen près d'Illnau ZH ainsi que du fait que plusieurs bâtiments ont été endommagés».

«Quelque chose a très mal tourné»

Selon les informations de blue News, un incident s'est produit au centre d'essai et de formation «Tätsch», où des cours sont donnés en rapport avec les incendies et les explosions. Un témoin a déclaré: «Quelque chose a très mal tourné». La police a bouclé la zone sur une grande distance.

Un hangar a été endommagé lors de l'incident. blue News

La détonation a été entendue au-delà de la frontière cantonale

L'origine exacte de la détonation n'a pas été précisée dans un premier temps. Un lecteur de blue News rapporte qu'il se promenait avec son chien près de Fehraltorf. «La détonation a été clairement entendue. Mon chien a eu très peur», décrit-il. Un autre lecteur a signalé que la détonation avait même été entendue à Winterthur et à Zurich. Un lecteur de Zurich écrit: «Tous les oiseaux ont été effrayés. Les passants regardaient autour d'eux avec peur, mais je soupçonnais que c'était un bang supersonique».

Et même dans le village thurgovien d'Itaslen, qui fait partie de la commune politique de Bichelsee-Balterswil, «une forte détonation» a été perceptible, écrit une lectrice. «L'onde de choc était également perceptible à Stallikon ZH», écrit une autre.

Quelques minutes plus tard, des sirènes auraient été entendues dans les environs. Un hélicoptère de la police est également intervenu.