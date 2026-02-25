On connaît la cause de la grosse explosion dans l'Oberland zurichois

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

La police annonce deux blessés On connaît la cause de la grosse explosion dans l'Oberland zurichois 

Petar Marjanović

25.2.2026

Une forte explosion a fait sursauter tout l'Oberland zurichois mercredi midi. Peu après, un épais nuage de fumée en forme de champignon s'élève dans le ciel entre Illnau-Effretikon et Fehraltorf. Plusieurs témoins oculaires parlent d'une «explosion».

Une forte détonation dans l'Oberland zurichois
Une forte détonation dans l'Oberland zurichois. La police a établi un large périmètre de sécurité autour de la zone.

La police a établi un large périmètre de sécurité autour de la zone.

Photo: blue News

Une forte détonation dans l'Oberland zurichois

Photo: blue News

Une forte détonation dans l'Oberland zurichois. Un lecteur a envoyé cette photo du nuage de fumée en forme de champignon.

Un lecteur a envoyé cette photo du nuage de fumée en forme de champignon.

Photo: blue News

Une forte détonation dans l'Oberland zurichois. La police cantonale a envoyé un hélicoptère.

La police cantonale a envoyé un hélicoptère.

Photo: blue News

Une forte détonation dans l'Oberland zurichois. Plusieurs objets ont été renversés lors d'un tisonnier.

Plusieurs objets ont été renversés lors d'un tisonnier.

Photo: blue News

Une forte détonation dans l'Oberland zurichois. Des riverains ont signalé des dégâts dans des maisons.

Des riverains ont signalé des dégâts dans des maisons.

Photo: blue News

Une forte détonation dans l'Oberland zurichois
Une forte détonation dans l'Oberland zurichois. La police a établi un large périmètre de sécurité autour de la zone.

La police a établi un large périmètre de sécurité autour de la zone.

Photo: blue News

Une forte détonation dans l'Oberland zurichois

Photo: blue News

Une forte détonation dans l'Oberland zurichois. Un lecteur a envoyé cette photo du nuage de fumée en forme de champignon.

Un lecteur a envoyé cette photo du nuage de fumée en forme de champignon.

Photo: blue News

Une forte détonation dans l'Oberland zurichois. La police cantonale a envoyé un hélicoptère.

La police cantonale a envoyé un hélicoptère.

Photo: blue News

Une forte détonation dans l'Oberland zurichois. Plusieurs objets ont été renversés lors d'un tisonnier.

Plusieurs objets ont été renversés lors d'un tisonnier.

Photo: blue News

Une forte détonation dans l'Oberland zurichois. Des riverains ont signalé des dégâts dans des maisons.

Des riverains ont signalé des dégâts dans des maisons.

Photo: blue News

,

Petar Marjanović, Sven Ziegler

25.02.2026, 13:33

25.02.2026, 17:10

Un incident s'est produit mercredi midi dans l'Oberland zurichois, entre Illnau-Effretikon et Fehraltorf. Plusieurs témoins oculaires ont parlé d'une sorte d'«explosion». Selon la police cantonale zurichoise, deux personnes ont été légèrement blessées.

La police cantonale a d'abord confirmé à blue News avoir reçu des informations à ce sujet. Un porte-parole n'a toutefois pas pu donner d'indications sur la cause de l'explosion présumée à ce moment-là. On a appris plus tard que l'accident était survenu lors de la destruction ordinaire de «plusieurs centaines de kilos d'explosifs».

Police sur place. Explosion spectaculaire près de Zurich: le bruit entendu à 15 km

Police sur placeExplosion spectaculaire près de Zurich: le bruit entendu à 15 km

Une vingtaine de minutes plus tard, l'alerte a été levée: la police cantonale a confirmé une intervention suite à une détonation dans la région d'Illnau. «Le lieu a été localisé, il n'y a pas de danger pour la population», peut-on lire dans la dernière prise de position. Un porte-parole de la police a déclaré à blue News: «Nous avons connaissance d'une détonation dans la région de Luckhausen près d'Illnau ZH ainsi que du fait que plusieurs bâtiments ont été endommagés».

«Quelque chose a très mal tourné»

Selon les informations de blue News, un incident s'est produit au centre d'essai et de formation «Tätsch», où des cours sont donnés en rapport avec les incendies et les explosions. Un témoin a déclaré: «Quelque chose a très mal tourné». La police a bouclé la zone sur une grande distance.

Un hangar a été endommagé lors de l'incident.
Un hangar a été endommagé lors de l'incident.
blue News

La détonation a été entendue au-delà de la frontière cantonale

L'origine exacte de la détonation n'a pas été précisée dans un premier temps. Un lecteur de blue News rapporte qu'il se promenait avec son chien près de Fehraltorf. «La détonation a été clairement entendue. Mon chien a eu très peur», décrit-il. Un autre lecteur a signalé que la détonation avait même été entendue à Winterthur et à Zurich. Un lecteur de Zurich écrit: «Tous les oiseaux ont été effrayés. Les passants regardaient autour d'eux avec peur, mais je soupçonnais que c'était un bang supersonique».

Et même dans le village thurgovien d'Itaslen, qui fait partie de la commune politique de Bichelsee-Balterswil, «une forte détonation» a été perceptible, écrit une lectrice. «L'onde de choc était également perceptible à Stallikon ZH», écrit une autre.

Quelques minutes plus tard, des sirènes auraient été entendues dans les environs. Un hélicoptère de la police est également intervenu.

Les plus lus

En quatre points: l'affaire Epstein commence à sentir mauvais pour Trump
On connaît la cause de la grosse explosion dans l'Oberland zurichois
L'A9 toujours fermée – Trafic ferroviaire interrompu
Justin Murisier critique les JO : «Ce n’est pas l’esprit du sport»
Allemagne: un octogénaire se fait pincer pour un horrible meurtre commis en 1994