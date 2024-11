Environ 270'000 personnes étaient privées d'électricité jeudi soir à cause de la tempête hivernale Caetano, qui a provoqué la pagaille dans les transports et se décale vers l'est de France

A36: 150 camions sont encore "stockés" sur l'autoroute dans le Doubs à cause de la neige pic.twitter.com/T8S2GyZLI9 — BFMTV (@BFMTV) November 22, 2024

ATS

Si les chutes de neige, plutôt inhabituelles dans l'ouest de la France, ont nettement diminué, elles ont eu des conséquences importantes.

Jeudi à 18h00, «270'000 clients sont privés d'alimentation particulièrement en Normandie (90'000), dans les Pays de la Loire (61'500) et en Centre-Val de Loire (27'000)», a détaillé Enedis, principal gestionnaire du réseau électrique en France. Le groupe public a indiqué avoir mobilisé 1400 agents pour rétablir la situation au plus vite.

Vigilance orange vendredi

Vendredi, 31 départements seront encore placés en vigilance orange neige, verglas et vent, contre une cinquantaine jeudi, a fait savoir de son côté Météo-France. Les deux départements de Corse devraient connaître un «épisode de vents très fort (...) jusqu'à la mi-journée».

Les vingt-neuf départements concernés par la neige et le verglas vont de la Normandie au Haut-Rhin, en passant par l'Ile-de-France. Il pourra y avoir un «fort risque de phénomène glissant par regel sur une grande partie de la moitié nord du pays», a averti Météo-France.

En Haute-Saône, les températures minimales pourraient ainsi tomber entre -8 et -9°C par endroit, avec un risque de regel et «dans la matinée, des phénomènes routiers dangereux», a prévenu la préfecture.

Des dizaines accidents de la route étaient déjà à déplorer jeudi. Dans la Manche, un accident sur la voie publique a fait un blessé grave.

Trains supprimés

Les transports scolaires ont été interrompus jeudi dans plusieurs départements de l'ouest. La région parisienne, le centre et l'Est seront aussi concernés.

Des restrictions de circulation avaient touché les poids-lourds de 7,5 tonnes jeudi, avec des vitesses réduites de 20 km/h et des interdictions de dépassement par endroit. Des tronçons de routes départementales, voire d'autoroute, ont été fermés.

Les perturbations ont également touché les trains. S'ajoutait à cela le mouvement social en cours à la SNCF.

Ce sera encore le cas vendredi, a fait savoir la SNCF, alors que des arbres sont tombés sur les voies par endroit. Les trains ne circuleront pas en Normandie jusqu'à midi «le temps de passer les trains de reconnaissance et d'effectuer les dégagements et réparations», indique la SNCF. En Pays de la Loire, «la région a été très touchée par les chutes d'arbres».

Le phénomène météorologique est «particulièrement impactant sur l'ouest de la France, les régions Pays de la Loire, Normandie et Bretagne,» a commenté Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de l'Energie, du Climat et de la Prévention des risques lors d'un déplacement à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie).

Neige dans le Loiret: un accident entre deux camions sur l'A10 pic.twitter.com/HqalAXIivY — BFMTV (@BFMTV) November 22, 2024

Retards à l'aéroport de Paris

La tempête a provoqué par ailleurs d'importants retards à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, où les autorités ont demandé aux compagnies de renoncer à 10% de leurs vols.

