Le collectif des victimes de violences subies au sein de Notre-Dame-de-Bétharram a fait part mardi de son «immense soulagement», tout en regrettant un mea culpa tardif et «contraint», après que la congrégation qui a longtemps dirigé l'établissement catholique a reconnu sa «responsabilité».

D'anciens religieux et personnels laïcs de Notre-Dame-de-Bétharram sont visés par plus de 150 plaintes déposées par des anciens élèves pour violences physiques, agressions sexuelles et viols (archives). sda

Agence France-Presse Alix Maillefer

«C'est déjà un immense soulagement parce que depuis 15 mois, on se bat contre cette congrégation pour lui expliquer que ce qui s'est passé est inqualifiable, intolérable et inacceptable», a réagi son porte-parole Alain Esquerre auprès de journalistes.

«Aujourd'hui, on franchit un pas de plus dans le processus de reconnaissance des victimes de violences sexuelles parce que jusqu'à présent, la congrégation refusait de prendre en charge leurs responsabilités concernant les laïcs», a-t-il estimé.

Depuis un an, d'anciens religieux et personnels laïcs de l'institution établie dans les Pyrénées-Atlantiques sont visés par plus de 150 plaintes déposées pour violences physiques, agressions sexuelles et viols.

«Bétharram va faire jurisprudence au niveau national pour toutes les violences physiques et sexuelles commises à la fois par des prêtres et par des laïcs», a-t-il jugé.

Jusqu'à présent, la congrégation avait indemnisé à hauteur de 700.000 euros, soit 60% de ses finances, les 19 victimes de violences sexuelles prescrites perpétrées par des religieux, reconnues par la Commission de reconnaissance et réparation (CRR) mise en place par l'Église depuis 2021.

Mais elle ne prenait pas en compte les victimes de laïcs. Les pères de Bétharram veulent indemniser désormais ces dernières, grâce à «la vente des quelques biens immobiliers» qu'ils possèdent à Lestelle-Bétharram, selon Laurent Bacho, 75 ans et ancien vicaire régional des bétharramites, dans une interview à l'AFP.

«Pas suffisant»

«C'est une évolution très importante que la congrégation reconnaisse ses responsabilités sur le volet sexuel, mais ce n'est toujours pas suffisant parce qu'il faut aussi accompagner les victimes de violences physiques perpétrées pendant des décennies dans cet établissement», a réagi Alain Esquerre.

«Être considéré comme victime et être reconnu (...) c'est une bonne chose évidemment, on ne va pas dire le contraire, mais ce n'est pas suffisant», a-t-il souligné.

Il a ajouté regretter le positionnement «contraint» et tardif d'une «congrégation acculée», qui «aurait dû reconnaître» ses responsabilités «depuis des décennies».

Laurent Bacho, responsable de la cellule d'écoute au sein de la congrégation, a assuré auprès de l'AFP que les pères de Bétharram étaient «très affectés par ce qui s'est passé (...), par les souffrances de ces enfants qui étaient venus ici pour être protégés, éduqués». «Je fais partie de ce corps. Sans être coupable, je suis responsable», a-t-il aussi déclaré.

En mai dernier, la congrégation s'est tournée vers l'Institut francophone pour la justice et la démocratie (IFJD) pour la mise en place d'une nouvelle commission d'enquête indépendante, financée par la congrégation et composée de membres externes qui restent à définir. Elle devra investiguer «pendant au moins six mois» sur «les causes» des «abus massifs», dit le religieux.