Trump va envoyer la Garde nationale dans 19 Etats

Quelque 1700 soldats de la Garde nationale devraient être mobilisés dans 19 Etats américains dans les semaines à venir pour aider le ministère de la Sécurité intérieure dans sa mission de lutte contre l'immigration et la criminalité, ont indiqué vendredi des responsables du Pentagone, cités par la chaine d'information américaine Fox News.

Des soldats de la garde nationale, à Washington, où ils sont actuellement déployés (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Des documents consultés par Fox News font état de plans prévoyant le déploiement de troupes notamment en Alabama, au Texas, en Floride, dans l'Iowa et dans le Wyoming. La Garde nationale serait déployée dès ce mois d'août et jusqu'à la mi-novembre.

Précédemment, le président américain Donald Trump avait déjà laissé entendre que des effectifs de la Garde nationale allaient être dépêchés dans d'autres mégapoles que Washington, dirigées par des élus démocrates, afin de «rendre nos villes très, très sûres».

Vendredi, il a d'ailleurs annoncé que les grandes villes démocrates de Chicago et New York seront les «prochaines» à être reprises en main par des forces de l'ordre, officiellement pour lutter contre la criminalité.

Dissuasion

«Chicago, c'est la pagaille (...) donc ce sera probablement la prochaine», a-t-il déclaré depuis le Bureau ovale, ajoutant que des forces de l'ordre fédérales «aideront (ensuite) aussi New York», la plus grande ville des Etats-Unis.

Les soldats mobilisés de la Garde nationale servent de pilier à une opération fédérale de grande envergure entre différentes agences gouvernementales, tout en agissant comme un moyen de dissuasion visible, a déclaré un responsable américain à la chaîne Fox News. Les militaires apporteront également leur soutien au service d'immigration ICE.