La police péruvienne a annoncé lundi la saisie de plus de six tonnes d'ailerons de requin qui devaient être exportés illégalement vers l'Asie. La valeur de la cargaison est estimée à huit millions de dollars sur le marché asiatique.

L'aileron de requin est un ingrédient populaire en Asie (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Les ailerons provenaient de diverses espèces de requins qu'il est strictement interdit de pêcher, a indiqué le chef de la brigade criminelle. Cette cargaison est l'une des plus importantes jamais découvertes, d'après les autorités.

Les ailerons étaient cachés dans un entrepôt clandestin d'une habitation de Callao. Ce produit est un ingrédient populaire pour la préparation de soupes et de concoctions auxquelles les croyances populaires attribuent des vertus aphrodisiaques ou contre le vieillissement.

«Impact terrible sur l'écosystème»

Les pêcheurs «ont un impact terrible sur l'écosystème marin de la région, où ils pêchent ces requins qui sont menacés d'extinction», a dénoncé le chef de la police, précisant que les prises étaient relâchées en mer une fois leurs ailerons tranchés.

Trois Péruviens ont été arrêtés lors de cette opération. Ils sont soupçonnés par les autorités d'appartenir à une organisation criminelle de trafic de ce produit.

Les requins requiem (Carcharhinidae) et marteau (Sphyrnidae) sont les espèces les plus touchées. Selon l'organisation internationale de protection de l'environnement marin Oceana, on trouve dans les eaux du Pérou 66 des quelque 400 espèces de requins.

La conférence sur le commerce international des espèces menacées, réunie à Panama en 2022, avait pris la décision d'étendre sa protection à une cinquantaine d'espèces de requins menacées par le trafic de leurs ailerons.