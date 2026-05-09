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Epaisse fumée Incendie majeur dans le canton de Glaris : la population invitée à fermer portes et fenêtres

ATS

9.5.2026 - 15:15

Un important incendie s'est déclaré samedi après-midi dans le canton de Glaris. Les autorités ont enjoint à la population de fermer les fenêtres et d'éviter la région autour de Näfels, Mollis et Netstal.

Un important incendie s'est déclaré samedi dans le canton de Glaris. (Photo d'illustration)
Un important incendie s'est déclaré samedi dans le canton de Glaris. (Photo d'illustration)
ATS

Keystone-SDA

09.05.2026, 15:15

09.05.2026, 15:24

L'incendie a provoqué un important dégagement de fumée et une forte odeur désagréable, a indiqué le canton de Glaris via la plateforme d'alerte Alertswiss. La population a été invitée à fermer portes et fenêtres et à éteindre les systèmes de ventilation et de climatisation.

Un voyage qui tourne cher. Un trajet sans billet coûte 20’000 francs à un habitant de Schwyz

Un voyage qui tourne cherUn trajet sans billet coûte 20’000 francs à un habitant de Schwyz

Plusieurs photos publiées sur les réseaux sociaux et divers portails en ligne montraient une colonne de fumée épaisse et sombre.

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