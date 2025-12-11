Un «important déversement de pétrole» résultant d'"un incident» sur un oléoduc avait lieu mercredi soir dans la région du Brandenbourg, dans le nord-est de l'Allemagne, ont indiqué les autorités régionales.

«Les équipes d'intervention sont sur place» pour résoudre l'incident. ats

Keystone-SDA ATS

«Les équipes d'intervention sont sur place» pour résoudre l'incident survenu «au niveau d'une vanne» de cette canalisation appartenant à la raffinerie PCK, a indiqué le porte-parole du ministère de l'Environnement du Brandebourg.

Détenue par une filiale allemande du géant pétrolier russe Rosneft, cette raffinerie est sous tutelle du gouvernement allemand depuis septembre 2022. L'incident a eu lieu près du village de Zehnebeck (ouest) sur le pipeline reliant le port allemand de Rostock (nord) sur la côte de la mer baltique, à Schwedt, le site de la raffinerie à la frontière avec la Pologne.

Selon une porte-parole de la raffinerie, interrogée par l'AFP, «les premières conclusions» indiquent que «l'incident aurait été causé par des travaux préparatoires en vue d'un test de sécurité prévu demain jeudi sur le pipeline». «Une intervention extérieure intentionnelle peut être exclue à ce stade», a-t-elle ajouté.

Centaine de pompiers

Selon les médias régionaux, le pétrole jaillit de la conduite à au moins une dizaine de mètres de hauteur. Au moins deux employés de la raffinerie ont été «éclaboussés d'huile», a indiqué à l'AFP un porte-parole des pompiers de la région. Ils ont été décontaminés sur place et n'ont pas été hospitalisés, a-t-il ajouté.

Une centaine pompiers étaient déployés sur les lieux, en plus de 25 employés de la raffinerie, d'après un autre porte-parole sur place. «Des camions-citernes sont en train d'aspirer le pétrole», a-t-il indiqué à l'AFP, indiquant que la situation est sous contrôle, du moins «là où le pétrole s'écoule directement».

Au sujet des petits cours d'eau à proximité, il a ajouté que des «petites quantités» s'y étaient peut-être déversées. «Nous ignorons encore l'étendue des dégâts, mais nous soupçonnons qu'ils sont très importants», a déclaré au quotidien Bild le porte-parole du ministère de l'Environnement de la région, Matthias Bruck.

«Nous craignons que du pétrole ait atteint la Welse, un affluent de l'Oder», a-t-il ajouté, déclarant au quotidien que les pompiers ont déployé des barrages flottants.

Depuis janvier 2023, dans le sillage de l'embargo décidé au niveau européen après l'invasion de l'Ukraine, la raffinerie a cessé de s'approvisionner en pétrole russe. La raffinerie fonctionne avec des solutions alternatives au brut russe, se faisant livrer via le port de Rostock et celui de Gdansk en Pologne voisine.