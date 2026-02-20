  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Hommage à Quentin Deranque samedi à Lyon: la police sur les dents

ATS

20.2.2026 - 11:19

Un dispositif policier «extrêmement important» sera mis en place samedi à Lyon pour encadrer une marche en hommage à un étudiant nationaliste frappé à mort par un groupe d'adversaires politiques il y a une semaine, a annoncé vendredi le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nuñez.

Cette marche, dont le maire de Lyon a demandé l'interdiction, inquiet des «risques avérés de troubles» à trois semaines des élections municipales en France, devrait rassembler «2 à 3000 personnes» appartenant à «l'ultradroite».
Cette marche, dont le maire de Lyon a demandé l'interdiction, inquiet des «risques avérés de troubles» à trois semaines des élections municipales en France, devrait rassembler «2 à 3000 personnes» appartenant à «l'ultradroite».
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.02.2026, 11:19

Cette marche, dont le maire de Lyon a demandé l'interdiction, inquiet des «risques avérés de troubles» à trois semaines des élections municipales en France, devrait rassembler «2 à 3000 personnes» appartenant à «l'ultradroite», a précisé le ministre sur la station RTL.

Quentin Deranque a été passé à tabac le 12 février par plusieurs personnes encagoulées, en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI (La France insoumise, gauche radicale) Rima Hassan, avant de décéder deux jours plus tard à l'hôpital.

Il était venu assurer la sécurité de militantes d'un collectif féministe identitaire qui manifestait contre la venue de Mme Hassan.

La marche de samedi est organisée à l'appel d'une amie de Quentin et d'une ex-porte-parole d'un mouvement anti-avortement. L'appel est relayé par des groupes d'ultradroite sur les réseaux sociaux.

Le président du parti d'extrême droite Rassemblement national, Jordan Bardella, a recommandé vendredi aux militants du parti de ne pas se rendre aux rassemblements d'hommage prévus samedi ni «d'y associer» le parti, dans une lettre à ses cadres consultée par l'AFP vendredi.

Pas d'interdiction

Les organisateurs de ces rassemblements sont «multiples, incertains» et les proches de Quentin ne sont a priori «à l'initiative d'aucun d'entre eux», selon lui.

Manuel Bompard, coordinateur du groupe LFI, a lui appelé à interdire le rassemblement, estimant qu'elle représentait une «véritable démonstration fasciste» et une «menace pour les habitants».

«Plus de 1000 néo-nazis de toute l'Europe sont annoncés dans une volonté de vengeance mortifère», a-t-il écrit sur X.

M. Nuñez a expliqué vendredi qu'il ne pouvait interdire une marche qu'en cas de «risques majeurs de troubles à l'ordre public et que je ne suis pas en mesure de les contenir».

LFI, le parti de l'ancien candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon, est sur la défensive et particulièrement attaqué par ses adversaires depuis plusieurs jours.

L'assistant d'un de ses députés a été inculpé pour «complicité» dans l'agression mortelle du jeune homme. Six autres hommes ont, eux, été inculpés d'«homicide volontaire», soupçonnés d'avoir frappé à mort Quentin Deranque.

Les plus lus

Des congères de 4 mètres aux Diablerets – Une avalanche frappe un restaurant à Morgins
Enrôlés de force par l'armée russe, ils vivent un véritable calvaire !
Au moins 25 millions proposés à des victimes, sous conditions
Pompette à l'antenne, une journaliste présente ses excuses
Six obscures sociétés de Sarah Ferguson ont été fermées
Routes bloquées, coupures d'électricité et aéroport de Vienne fermé