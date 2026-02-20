Un dispositif policier «extrêmement important» sera mis en place samedi à Lyon pour encadrer une marche en hommage à un étudiant nationaliste frappé à mort par un groupe d'adversaires politiques il y a une semaine, a annoncé vendredi le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nuñez.

Cette marche, dont le maire de Lyon a demandé l'interdiction, inquiet des «risques avérés de troubles» à trois semaines des élections municipales en France, devrait rassembler «2 à 3000 personnes» appartenant à «l'ultradroite». KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Quentin Deranque a été passé à tabac le 12 février par plusieurs personnes encagoulées, en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI (La France insoumise, gauche radicale) Rima Hassan, avant de décéder deux jours plus tard à l'hôpital.

Il était venu assurer la sécurité de militantes d'un collectif féministe identitaire qui manifestait contre la venue de Mme Hassan.

La marche de samedi est organisée à l'appel d'une amie de Quentin et d'une ex-porte-parole d'un mouvement anti-avortement. L'appel est relayé par des groupes d'ultradroite sur les réseaux sociaux.

Le président du parti d'extrême droite Rassemblement national, Jordan Bardella, a recommandé vendredi aux militants du parti de ne pas se rendre aux rassemblements d'hommage prévus samedi ni «d'y associer» le parti, dans une lettre à ses cadres consultée par l'AFP vendredi.

Pas d'interdiction

Les organisateurs de ces rassemblements sont «multiples, incertains» et les proches de Quentin ne sont a priori «à l'initiative d'aucun d'entre eux», selon lui.

Manuel Bompard, coordinateur du groupe LFI, a lui appelé à interdire le rassemblement, estimant qu'elle représentait une «véritable démonstration fasciste» et une «menace pour les habitants».

«Plus de 1000 néo-nazis de toute l'Europe sont annoncés dans une volonté de vengeance mortifère», a-t-il écrit sur X.

M. Nuñez a expliqué vendredi qu'il ne pouvait interdire une marche qu'en cas de «risques majeurs de troubles à l'ordre public et que je ne suis pas en mesure de les contenir».

LFI, le parti de l'ancien candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon, est sur la défensive et particulièrement attaqué par ses adversaires depuis plusieurs jours.

L'assistant d'un de ses députés a été inculpé pour «complicité» dans l'agression mortelle du jeune homme. Six autres hommes ont, eux, été inculpés d'«homicide volontaire», soupçonnés d'avoir frappé à mort Quentin Deranque.