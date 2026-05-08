Un important feu de forêt s’est déclaré dans la zone interdite de Tchernobyl, dans le nord de l’Ukraine, après la chute d’un drone. Les autorités ukrainiennes ont assuré vendredi qu’aucune hausse du niveau de radioactivité n’avait été détectée.

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Important feu de forêt dans la zone radioactive de Tchernobyl après la chute d'un dronehttps://t.co/FPHbojoPTi — BFM (@BFMTV) May 8, 2026

Keystone-SDA ATS

«A la suite de la chute d'un drone, un incendie s'est déclaré sur le territoire de la réserve de Tchernobyl» jeudi, a indiqué l'administration de ce site. Le feu est toujours en cours vendredi sur une superficie de 1.100 hectares, les rafales de vent entravant le travail de pompiers, a-t-elle précisé.