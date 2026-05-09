Incendie spectaculaire dans une usine à Näfels : le toit s'effondre

Un important incendie s'est produit samedi après-midi dans la fabrique de machines Netstal à Näfels. Le toit du bâtiment a brûlé et il y a eu une petite détonation, mais pas de blessé.

En raison de l'important dégagement de fumée, il a été enjoint à la population de fermer les portes et les fenêtres et d'arrêter la ventilation. Keystone

Keystone-SDA ATS

Lorsque les pompiers sont arrivés, vers 13h40, le feu faisait rage dans l'édifice, a indiqué la police cantonale. Les dégâts sont importants. Plus de 100 pompiers ont été mobilisés pour circonscrire et éteindre le sinistre, dont les causes restent à éclaircir.

Vers 19h, les pompiers étaient toujours sur place. En raison de l'important dégagement de fumée, il a été enjoint à la population de fermer les portes et les fenêtres et d'arrêter la ventilation. Le fort vent a compliqué les opérations, et une forte odeur s'est répandue, sans danger apparemment.