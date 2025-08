Une importante affaire de stupéfiants occupera lundi le Tribunal de district de Sierre (VS). Un ressortissant tunisien est accusé d'avoir orchestré un trafic de cocaïne et surtout de haschisch de grande ampleur dans la cité Aldrin, située à Sierre.

Le Tribunal du district de Sierre, 11 juin 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le jeune homme de 22 ans, qui doit notamment répondre d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que d'extorsion et chantage, se trouve en détention provisoire depuis le 22 novembre 2023. Il risque plusieurs années de prison et une expulsion du territoire suisse d'au minimum 5 ans.

Dans cette affaire de trafic de drogue qui a débuté en 2020, les faits remontant à plus de trois ans sont prescrits.

Fin 2023, après plusieurs mois d'enquête, un réseau avait été démantelé par la police dans la cité Aldrin. Une trentaine de jeunes avaient été interpellés, dont un tiers de mineurs, le plus jeune ayant seulement treize ans. Parmi les personnes arrêtées figuraient de simples guetteurs, des transporteurs et des revendeurs.

Demi-tonne de haschisch

Le trafic du prévenu et d'un coauteur présumé, qui sera jugé ultérieurement, a porté sur la vente d'au moins 540 kilos de haschisch, selon le Ministère public valaisan. Le chiffre d'affaires réalisé atteint 2,7 millions de francs pour un bénéfice de 540'000 francs à se partager à deux.

Le réseau s'approvisionnait essentiellement en Suisse romande, selon la police cantonale valaisanne, dont les investigations ont aussi révélé une montée en puissance des actes de violence physique, notamment pour le recouvrement de dettes. On parle dans ce dossier d'actes de brigandage, d'extorsion et de lésions corporelles effectués au moyen d'objets dangereux. L'accusé est un consommateur de stupéfiants de longue date, peut-on aussi lire dans l'acte d'accusation.