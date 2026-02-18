Impressionnantes images d'avalanches – Et la neige n'a pas fini de tomber !

Le danger d'avalanches reste fort ce soir en Valais et dans les Grisons et la neige va recommencer à tomber dans la nuit. Beaucoup d'avalanches se déclenchent naturellement ou sont déclenchées à distance. Sur les réseaux sociaux, d'impressionnantes vidéos circulent, montrant des nuages de neige envahissant des villages ou arrivant contre des groupes de skieurs.

Sur la page Facebook de Météo Robin, on voit le village de Loèche-les-Bains dans la nuit, envahi doucement par un énorme nuage de neige. Le passionné de météorologie chablaisien précise que le phénomène s'est produit «à la suite du déclenchement préventif de plusieurs grosses avalanches hier soir» et qu'il n'y a pas de dégât. Toutefois, les images laissent pantois.

En Valais et dans les Grisons, la neige est tombée en grande quantité ces derniers jours, un cumul de 90 à 150 cm de neige fraîche est tombé sur une grande partie de la crête principale nord des Alpes, indique MétéoSuisse.

La neige fraîche et le vent ont entraîné la formation de nombreuses congères au nord des Alpes et en Valais, une situation propice au déclenchement provoqué ou spontané d'avalanches, indiquait lundi l'Institut pour l'étude de la neige (WSL). Si des couches de neige plus profondes sont emportées, les avalanches peuvent en outre atteindre une taille considérable.

Ce mercredi soir, les cantons du Valais et des Grisons restent sous tension. Le danger d'avalanche y est de 4 sur 5, c'est-à-dire «fort». Selon MétéoSuisse, le ciel sera le plus souvent très nuageux ce soir et cette nuit, avec une reprise des précipitations en cours de nuit: la limite pluie-neige s'abaissera de 1500 à 1200 m d'ici l'aube.

Carte des dangers d'avalanches mercredi 18 février à 18h30. Capture d'écran MétéoSuisse/ Swisstopo

Pas mieux jeudi: un temps très nuageux est annoncé, avec des précipitations intermittentes, plus fréquentes et même abondantes sur le Jura vaudois, dans les Préalpes, le Chablais et le Bas-Valais. La limite pluie-neige s'abaissera de 1200 à 900 m.

Des vidéos qui font le buzz

Outre le danger qu'il représente, le phénomène des avalanches fascine. Sur les réseaux sociaux, de très nombreuses vidéos circulent. Toujours sur la page Facebook de Météo Robin, on voit une coulée de neige dans le Val de Bagnes, qui a eu lieu le 16 février: elle «s’est arrêtée aux portes de la route du Grand-St-Bernard près de Bovernier. Couloirs à avalanches bien connus dans cette zone, on l'appelle l’avalanche des Trappistes», précise Météo Robin.

Autres images bluffantes, celles filmées à l'entrée du village de Täsch, mardi, dans le Haut-Valais.

Pas moins impressionnante, une avalanche s'est déclenchée lundi provoquant le déraillement d'un train de la compagnie BLS vers 7h00 sur la ligne reliant Goppenstein à Hohtenn (VS).

Les 29 personnes qui se trouvaient à bord ont été évacuées. Cinq ont été blessées.