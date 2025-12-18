  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mobilité Inauguration de la nouvelle gare du Sentier-L'Orient (VD)

ATS

18.12.2025 - 14:52

La nouvelle gare du Sentier-L'Orient a été inaugurée mercredi soir à la Vallée de Joux. Ces travaux de modernisation, qui ont duré neuf mois, visaient notamment à renforcer l'accessibilité, la sécurité et l'efficacité des correspondances.

La société Travys a inauguré officiellement la nouvelle gare du Sentier-L'Orient (archives).
La société Travys a inauguré officiellement la nouvelle gare du Sentier-L'Orient (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.12.2025, 14:52

18.12.2025, 14:57

L'accueil pour la clientèle a ainsi été repensé avec ascenseurs, escaliers, marquises et blocs d'information, indique la compagnie régionale Travys dans un communiqué. Un nouvel abri pour les voyageurs a aussi été créé. La gare a également été mise aux normes pour les personnes en situation de handicap. L'investissement total s'est monté à environ 26 millions de francs, dont 98% à charge de la Confédération.

Lors de la cérémonie qui a réuni 400 personnes, dont 150 invités officiels, la société Travys en a profité pour annoncer le lancement d'une nouvelle ligne de bus nocturne entre Yverdon-les-Bains, Vallorbe, Le Brassus et Le Pont, les vendredis, samedis et veilles de jours fériés. Cette mesure, soutenue par le canton de Vaud, fait suite à une pétition portée par les jeunes de la région. Sa pérennisation dépendra de la fréquentation.

Les plus lus

Un skieur norvégien victime d’une horrible chute !
Un homme de 85 ans attire des escrocs dans un piège
Une voiture fonce dans la foule à Mannheim – Forcené interné à vie
Odermatt coiffe von Allmen et rejoint «La Bomba» au club des 50 victoires !
«J'ai énormément de respect pour lui, mais là...» - Alex Frei dézingue Shaqiri