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Genève Inauguration du nouveau portail poétique du Bains des Pâquis

ATS

23.4.2026 - 13:43

Le nouveau portail des Bains des Pâquis a été inauguré jeudi. Cette oeuvre conçue par l'artiste lausannois Gilles Furtwängler joue avec les mots pour faire de ce portique un symbole d'ouverture et de convivialité, à l'image du lieu emblématique de la rade genevoise.

Un portail poétique conçu par l'artiste lausannois Gilles Furtwängler a été installé aux Bains des Pâquis à Genève.
Un portail poétique conçu par l'artiste lausannois Gilles Furtwängler a été installé aux Bains des Pâquis à Genève.
ATS

Keystone-SDA

23.04.2026, 13:43

23.04.2026, 13:47

«Même si c'est un portail dont le but est de fermer l'accès au site pendant la nuit, on voulait une oeuvre poétique», a relevé jeudi Eric Vanoncini, président de l'Association d'usagères.ers.x des Bains des Pâquis (AUBP). L'oeuvre, qui a été installée en février dernier, est née au terme d'un processus participatif qui a duré plus de cinq ans.

Il a notamment fallu respecter des contraintes patrimoniales et environnementales. Au final, l'installation de Gilles Furtwängler est à la croisée de la poésie et de l'usage. Insérés entre les barreaux, des mots se lisent dans plusieurs sens, annonçant un moment de respiration et de détente.

«Effleure», «respire», «flotte», «petits frissons», «coup de coeur», «solidarité»: autant de termes qui invitent le public à lâcher prise. Ou encore «Trésor n'oublie jamais qu'au-dessus des nuages le soleil brille». La poésie était au coeur de la réflexion, selon l'artiste, qui a choisi des mots qui rassemblent.

Le nouveau portail remplace un amas de grilles métalliques qui fermait depuis plus de quinze ans l'accès aux Bains. L'oeuvre intitulée «Bienvenue Sanctuaire» est fabriquée avec le même métal zingué que les rampes des Bains.

Parmi les péripéties qui ont marqué les travaux d'installation: la découverte sous l'eau d'un obus de la Première guerre mondiale qui a nécessité l'intervention des spécialistes de la police. Le périmètre avait dû être bouclé.

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