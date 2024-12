La police cantonale valaisanne et l'armée suisse ont inauguré vendredi à Sion le plus grand stand de tir indoor de Suisse. Baptisé «La Tranchée», le complexe de 7200 m2 est conçu pour accueillir plusieurs dizaines de tireurs simultanément.

De gauche à droite vendredi matin à Sion: Jacques Ruedin, brigadier, remplaçant chef de l'Etat major de l'Armée suisse, Muriel Favre-Torelloz, présidente du Grand Conseil valaisan, Frédéric Favre, conseiller d'Etat valaisan et Christian Varone, commandant de la Police cantonale valaisanne. ATS

Erigé sur la place d'armes du chef-lieu valaisan, l'installation sera mise en service en janvier 2025. Elle est le fruit d'une collaboration entre la Confédération et le canton du Valais, indique ce dernier dans un communiqué. Le complexe est doté des dernières innovations techniques et respecte les normes environnementales et acoustiques les plus strictes, assure-t-on.

La cérémonie officielle s'est déroulée en matinée sur place. Elle s'est notamment tenue en présence du brigadier Jacques Ruedin, remplaçant chef de l'Etat-major de l'armée suisse, du conseiller d'Etat valaisan Frédéric Favre, de la présidente du Grand Conseil valaisan Muriel Favre-Torelloz et du commandant de la police cantonale valaisanne Christian Varone.

Coût de 33,5 millions de francs

Les travaux de «la Tranchée» ont duré deux ans, entamés en novembre 2022. Son coût s'élève à 33,5 millions de francs, financé à hauteur de 11 millions par l'Etat du Valais, au travers du Fonds pour le financement des investissements et la gestion des biens immobiliers de l'Etat (FIGI), et de 22,5 millions par la Confédération.

Ce complexe de tir indoor est unique en Suisse, selon ses responsables. Il est composé de dix modules de tir, dont sept réservés à l'armée suisse et trois à la police cantonale valaisanne. Disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept, les installations permettent d'accueillir plusieurs dizaines de tireurs simultanément.

L'infrastructure modulable permet d'organiser des entraînements de tir à courte distance (0 à 30 mètres), des exercices de self-défense et des simulations de situations de stress grâce à des effets visuels et sonores immersifs, détaille-t-on. Elle est aussi équipée d'un dojo, de vestiaires, de locaux de stockage et de sanitaires. «La Tranchée» pourra être louée aux polices municipales valaisannes et à d'autres corps de police.

Moderne, polyvalent et immersif

Le nouveau complexe vise à diminuer fortement les nuisances sonores et environnementales engendrées par l'entraînement au tir sur les places officielles. Sur le stand de Pra Bardy à Sion, les tirs à courte distance, représentant environ 75% de l'activité, seront supprimés, selon le Canton. Les tirs à longue distance seront, en revanche, maintenus, moyennant des aménagements du site.

Après une phase de tests, le stand de tir indoor sera définitivement mis en service en janvier 2025. Il accueillera, par ailleurs, à partir de novembre 2025, les aspirants de la nouvelle Ecole de police de la police cantonale valaisanne.

En juillet 2020, les autorités fédérales, cantonales et municipales s'étaient réunies afin de trouver une solution durable aux nuisances sonores générées par les entraînements de tir. En moins de six mois, une convention a été signée puis avalisée par le Grand Conseil valaisan et les Chambres fédérales, ouvrant la voie au lancement d'un projet du plus grand stand de tir indoor de Suisse entièrement enterré.

sj, ats