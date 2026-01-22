  1. Clients Privés
Incendies au Chili Un pyromane présumé pincé avec un bidon de carburant

ATS

22.1.2026 - 07:15

Les autorités chiliennes ont annoncé mercredi l'arrestation d'une personne suspectée d'avoir déclenché un incendie volontaire dans le sud du pays, où d'importants feux de forêt sévissent depuis samedi. Les foyers ont coûté la vie à 21 personnes.

Des personnes observent un incendie de forêt à Chaimavida, Concepción, Chili, le 19 janvier 2026. Les incendies, qui ont débuté samedi dernier, ont détruit plus de 30 000 hectares dans les régions de Biobio et Nuble et contraint des dizaines de milliers de personnes à évacuer, selon les autorités.
Des personnes observent un incendie de forêt à Chaimavida, Concepción, Chili, le 19 janvier 2026. Les incendies, qui ont débuté samedi dernier, ont détruit plus de 30 000 hectares dans les régions de Biobio et Nuble et contraint des dizaines de milliers de personnes à évacuer, selon les autorités.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.01.2026, 07:15

Le ministre chilien de la sécurité, Luis Cordero, a indiqué que des «liquides accélérants» avaient été découverts «dans une plantation de blé», située dans la région de l'Araucania, touchée par les incendies. Une personne soupçonnée d'avoir «déclenché ces incendies avait été arrêtée, en possession d'un bidon de cinq litres de carburant».

Mardi, il avait fait état de «récipients en plastique partiellement brûlés et contenant un liquide accélérant» retrouvés dans une zone boisée de la région du Biobio, la plus touchée par ces incendies gigantesques.

Une personne avait par ailleurs été arrêtée en début de semaine, soupçonnée d'avoir tenté d'allumer un nouveau foyer à Penco, l'une des localités les plus touchées du Biobio, avant d'être libérée sans charges.

Quartiers entiers rasés

Les feux ont commencé samedi avec plusieurs foyers simultanés dans cette région située à quelque 500 km au sud de Santiago, où la majorité des victimes a été recensée.

En quelques heures, sous les fortes chaleurs de l'été austral et de puissants vents, les flammes ont consumé des quartiers entiers, notamment dans les localités de Penco et Lirquén.

Près de 4000 pompiers restaient mobilisés jeudi, alors que de nombreux incendies sont toujours actifs dans les régions de Ñuble, du Biobio et de l'Araucania voisine, avec près de 40'000 hectares partis en fumée, selon la corporation nationale forestière (CONAF).

Ces feux sont les plus graves depuis février 2024 dans le pays, lorsque des incendies avaient fait 138 morts dans la région de Viña del Mar, sur la côte centrale. L'enquête avait établi que des pompiers et des gardes forestiers les avaient intentionnellement déclenchés.

